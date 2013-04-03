路透专访： 中国地方版国五条淡化税控手段，昭显与中央调控态度有异--专家

欧洲股市：收平，德国药厂Stada获慷慨收购报价后股价暴涨
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* 地方版国五条细则重限购不重税，凸显与中央版重税差异
* 楼市调控建立长效的税收机制至关重要
* 新一届政府倡导的城镇化要避免大跃进的作法
作者 沈燕
路透北京4月3日 - 面对各地陆续出台的“国五条”楼市调控实施细则，中国人大财经委前副主任贺铿表示，地方版强调“限购”却淡化国五条最严厉的强调20%个税的税收调控手段，在目前经济回升的基础不稳固，且地方税源不稳定的前提下，不难看出中央与地方政府在楼市调控态度上的差异。
他在接受路透专访时指出，眼下中国新一届政府正在强调城镇化建设，很容易被理解为新的造城运动，也会影响着楼市调控的效果。因此需要尽快建立长效机制，使用更接近市场化的手段调控房地产，同时也要避免大跃进式的城镇化。
“很多地方的国五条细则主要是在‘限’字上做点表面文章，在‘税’字上避而不言。其实‘国五条’的亮点是‘税’，不仅是流转税，更重要的是保有税。明年6月底前完成不动产登记办法，房产权属将明晰，开征房产保有税也就水到渠成了。”贺铿称。
为遏制中国楼市过热的势头，中国政府今年2月底公布新“国五条”，强调个人住房转让按差价征收20%个人所得税并引发市场震动，尽管20%的个税率在税法中早有规定，但因各地方为征收方便，通常只按1-3%左右的税率征收，因此新规出台后引发多地二手房交易热潮，并催生诸多为规避高税率的不正常行为，包括离婚潮等。
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随着中国政府要求各地3月底前出台“国五条”相关调控细则，截至4月1日，全部35个城市均已发布2013年房价控制目标。不过除北京、上海、广州、深圳、青岛、宁波、重庆等城市出台了较为详细的调控细则外，其他大部分城市仅仅公布了“国五条”中规定的房价控制目标，并未涉及其他调控措施。
对于普遍关注的二手房交易“20%个税”如何执行、二套房首付是否提高、限购范围是否扩大等问题，大部分城市均未作出明确规定。
贺铿指出，从时间上看，上一届政府十年任期中对房地产调控就有九次，尽管对房价上涨有所抑制，但不可否认中国房价不正常的上涨与09年中国应对金融危机的四万亿投资，发行过多的货币不无关系。
他认为，仅凭行政手段调控房价并不是长久之计，更重要的是建立长效机制，尤其是税收调控手段，包括保有环节以及交易环节等。“房地产市场不稳定，经济肯定会受影响。”
中国国土资源部副部长胡存智此前也在一个论坛上表示，当前应总结限购等行政手段的成功经验，适时将调控向经济手段转化，建议从第三套房开始征收不动产的调节税。
胡存智在中国发展高层论坛上称，近两年中国房地产市场形势总体稳定，说明限购限价等政策在调控投机投资性需求上发挥了作用，现在若能尽快用经济税收手段，就会使整个调控取得较好效果。
**城镇化要避免大跃进**
面对眼下热议的城镇化，贺铿指出，从以往的新农村建设到眼下的城镇化，中国要避免大跃进式的做法，“因为地方政府有很强的投资冲动，只要上面松点口，下面就会有各种各样的办法，造城的冲动很强。”
他指出，城镇化的规划预计很快会出台，从中国目前的现状看，城镇化应该向‘下’，即向二三线以及地级县市方向发展，而不是在大城市搞扩张，同时一定要有产业发展作支撑。
“只要有产业就会有城市，要靠发展产业带动城镇化，中国尤其要吸取‘鬼城’的教训，投入那么大，使用率却很低，白白浪费那么多的钱。”贺铿称。
中国最典型的“鬼城”是内蒙古鄂尔多斯市耗资50多亿打造、面积达32平方公里的内蒙古康巴什是一座豪华新城，但同时也成了一座无人居住的'鬼城'。
前国家发改委主任张平在今年两会期间曾表示，城镇化、工业化、信息化等都为中国扩大内需和投资提供了巨大的潜力，发改委牵头的城镇化发展规划预计今年上半年出台。（完） (发稿 沈燕; 审校 林高丽)
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