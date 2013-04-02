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亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 14:27 BJT

日本个股：本田汽车3月在中国的汽车销量同比下降6.6%

路透北京4月2日 - 日本本田汽车 周二表示，公司及其中国合资公司3月的中国汽车销量为61,108辆，较上年同期下降6.6%。

2月汽车销量同比下滑27.1%，不过当月数据反映了中国农历春节假期的影响。

今年前三个月汽车销量累计达140,380辆，较上年同期减少5.2%。(完) (编译 王翔琼; 审校 沈以文)
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