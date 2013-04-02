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亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 14:44 BJT

东京汇市：日圆升至一个月高点，美元受美国制造业数据不振打压

纽约        当日       今年来      2012年
                                  最新报价    上收市价     涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                      
 欧元/美元                           1.2848      1.2847       +0.01       -2.62      1.3194
 美元/日圆                            92.76       93.21       -0.48       +6.94       86.74
 欧元/日圆                           119.18      119.82       -0.53       +4.12      114.46
 美元/瑞郎                           0.9463      0.9465       -0.02       +3.36      0.9155
 英镑/美元                           1.5216      1.5227       -0.07       -6.37      1.6251
 美元/加元                           1.0150      1.0167       -0.17       +2.31      0.9921
 澳元/美元                           1.0454      1.0423       +0.30       +0.59      1.0393
 新西兰元/美元                       0.8401      0.8368       +0.39       +1.42      0.8283
 澳元/日圆                           96.980      97.240       -0.27       +7.60      90.130
 新西兰元/日圆                       77.940      78.060       -0.15      -44.65     140.820
 英镑/日圆                           141.17      142.07       -0.63       +0.25      140.82
 澳元/新西兰元                       1.2442      1.2450       -0.06       -0.78      1.2540
                                                                                           
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计
 算。
 (完)
      
          
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 (编译 王翔琼; 审校 王兴亚)
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