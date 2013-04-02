路透基点：人民币融资活动为台湾第一季联贷市场增添动力--RLPC

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月2日 - 自今年年初以来，台湾银行业的贷款业务人士便持续忙碌，因愈来愈多联贷案登场，且人民币贷款业务开始起飞。
“第一季的交易量不错，而且我们预期第二季筹办数量强劲。唯一的疑问是这股趋势是否能够持续到下半年，”一家国银的联贷业务负责人称。
台湾1-3月完成的台币联贷案金额为37亿美元，高于去年同期的34亿美元，美元联贷案的金额小幅攀升至27亿美元，去年同期为21亿美元。
第一季完成的较大案子包括友达的173亿台币(5.79亿美元)4.5年再融资案、台泥的140亿台币(4.69亿美元)五年期贷款、及华亚科技的100亿台币(3.35亿美元)三年期贷款。光宝科技亦在3月中旬签署一笔150亿台币(5.02亿美元)融资，以支持建兴电子的私有化交易。
尽管交易数量不错，由于竞争激烈，银行人士仍预期台币及美元贷款的价格将呈持平或甚至下跌趋势。第一季最低的价格之一是宝成的100亿台币五年期定期贷款。贷款利率为较次级市场90天或180天期商业票据利率加码61个基点。
筹备中的联贷案以收购相关融资居多。有线电视系统商台湾宽频通讯正在筹办一项约270亿台币(9.04亿美元)贷款，用于公司2006年杠杆收购案的再融资。
另一方面，台湾的人民币贷款市场愈趋活络，1月至少完成三笔人民币计价贷款，还有更多交易正在筹办。
目前已进入市场的包括福建福欣特殊钢一笔2.04亿美元等值贷款中的4亿元人民币部分(6,400万美元)，以及远东仪化石化(扬州)一笔3.5亿美元等值贷款中的1.4亿美元等值人民币贷款部分。
台湾地区银行从2月起开始接受人民币存款，银行人士预期将有更多人民币贷款交易，因为银行业者很快将面临为大量人民币资金寻找出路的压力。(完) (编译 蔡美珍; 审校 于春红)
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透上海4月10日 - 中国青海省财政厅周一公告，将于下周一(17日)招标发行总额76亿 元人民币的一般地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券分别为该省今年第一至四期一般地方债，全部为新增债券。大公国际资信评估 有限公司对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 9.85 4月17日下午2:00-2:40 4月18日 五年 22.05 七年 22.05 10年 22.05
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，香港上市的利 福国际集团有限公司已经签署一笔90亿港元(11.6亿美元)五年期贷款，用 于开发香港九龙区的一个房地产项目。 共有10家银行参贷。该贷款提供的综合收益为100个基点。 中国建设银行担任协调行，中银香港担任额度代理行。贷款协议在4 月5日签署。利福国际集团去年11月底通过间接拥有的全资子公司Leader Bright Ltd以73.88亿港元在九龙买入一块14,159平米的土地。根据利福 国际集团11月23日发布的公告，该地块上将建设一个由两个塔楼组成的百 货商场。利福国际集团在香港经营崇光百货。 评级机构很快对利福国际集团的成功中标产生疑虑。惠誉评级11月28 日将该公司评级从“BBB-”下调至“BB+”，称预计该公司收购该地块后 ，杠杆比例将扩大逾一倍。惠誉预计该公司未来几年的净杠杆比率将高居 5.7–6.0倍，2015年底时为2.3倍。 利福国际集团在2016年7月签署一笔80亿港元的五年期再融资贷款， 该贷款提供的最高综合收益为95