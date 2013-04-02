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债券 | 2013年 4月 2日 星期二 14:50 BJT

路透基点：人民币融资活动为台湾第一季联贷市场增添动力--RLPC

路透香港4月2日 - 自今年年初以来，台湾银行业的贷款业务人士便持续忙碌，因愈来愈多联贷案登场，且人民币贷款业务开始起飞。

“第一季的交易量不错，而且我们预期第二季筹办数量强劲。唯一的疑问是这股趋势是否能够持续到下半年，”一家国银的联贷业务负责人称。

台湾1-3月完成的台币联贷案金额为37亿美元，高于去年同期的34亿美元，美元联贷案的金额小幅攀升至27亿美元，去年同期为21亿美元。

第一季完成的较大案子包括友达的173亿台币(5.79亿美元)4.5年再融资案、台泥的140亿台币(4.69亿美元)五年期贷款、及华亚科技的100亿台币(3.35亿美元)三年期贷款。光宝科技亦在3月中旬签署一笔150亿台币(5.02亿美元)融资，以支持建兴电子的私有化交易。

尽管交易数量不错，由于竞争激烈，银行人士仍预期台币及美元贷款的价格将呈持平或甚至下跌趋势。第一季最低的价格之一是宝成的100亿台币五年期定期贷款。贷款利率为较次级市场90天或180天期商业票据利率加码61个基点。

筹备中的联贷案以收购相关融资居多。有线电视系统商台湾宽频通讯正在筹办一项约270亿台币(9.04亿美元)贷款，用于公司2006年杠杆收购案的再融资。

另一方面，台湾的人民币贷款市场愈趋活络，1月至少完成三笔人民币计价贷款，还有更多交易正在筹办。

目前已进入市场的包括福建福欣特殊钢一笔2.04亿美元等值贷款中的4亿元人民币部分(6,400万美元)，以及远东仪化石化(扬州)一笔3.5亿美元等值贷款中的1.4亿美元等值人民币贷款部分。

台湾地区银行从2月起开始接受人民币存款，银行人士预期将有更多人民币贷款交易，因为银行业者很快将面临为大量人民币资金寻找出路的压力。(完) (编译 蔡美珍; 审校 于春红)
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