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债券 | 2013年 4月 2日 星期二 14:57 BJT

欧元债市：德债期货盘初上涨，因塞浦路斯相关忧虑仍存

塞浦路斯央行周六证实，该国最大银行的大储户账户中，超过10万欧元部分的存款将会损失掉约60%。 损失程度大于市场预期，料将进一步打击对欧元区银行业安全程度的信心。

周一公布的数据显示，美国制造业3月放缓，打击对全球经济增长的乐观情绪，提升低风险债券的吸引力，这亦支撑德债。

“尽管我们可能会看到一些获利了结抛盘，近期市场行为明显体现(欧元区核心国家)的债券将有强劲需求追捧，”北欧联合银行(Nordea)首席分析师Jan von Gerich说。(完)

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(编译 石冠兰/白云; 审校 王洋/艾茂林)
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