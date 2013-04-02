中国股市：沪综指续创逾三个月收盘新低，短线将考验年线支撑

路透上海4月2日 - 中国股市沪综指周二再创逾三个月收盘新低。分析师指出，昨公布的中国3月制造业PMI数据反弹力度低于预期，大家更倾向于继续观察宏观经济趋势，即使盘中银行股及地产建材股出现反弹，亦未能有效提振市场人气，大盘继续下滑，考验年线2,216点支撑。

沪综指 收报2,227.740点，跌6.655点或0.30%，此前收盘低点为去年12月27日的2,205.90点。上海A股今日成交额为774亿元人民币，上日曾创下近四个月新低669亿元。

“PMI数据低于预期，让一些本来还想等等看一季度数据的人失去了信心。”华泰证券分析师周林指出，目前来看，中国经济弱复苏已基本成定局，政策面亦不太明朗，大盘短期内反弹动能不足。

中国宏观经济先行指标--3月官方制造业采购经理人指数(PMI) 小幅反弹至50.9，为去年4月以来最高，且是连续第六个月处在荣枯线50上方；但远逊于路透调查预估中值52.0。

周林并表示，从过往经验来看，年线很少成为大盘的重要支撑位，每次跌破都比较轻松，因此不宜对年线位置期望过高。

沪深300指数 收跌0.27%，报2,486.391点。沪深300指数4月合约 尾盘报2,500点，涨0.56%，成交量为861,662手。(完)