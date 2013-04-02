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亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 15:10 BJT

全球金市：金价延续涨势，美国数据疲弱增添黄金避险魅力

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1601.41 3.01 +0.19 -4.37

现货银 28.10 0.09 +0.32 -7.20

现货铂金 1588.99 -1.60 -0.10 3.52

现货钯金 778.22 -0.78 -0.10 12.46

COMEX期金 1602.00 1.10 +0.07 -4.40 5787

COMEX期银 28.06 0.11 +0.40 -7.19 1864

汇率

欧元/美元 1.2867

美元/日圆 93.05

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译/审校 沈以文/王翔琼/隋芬)
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