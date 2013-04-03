中国数据：汇丰3月服务业PMI升至六个月高点，经济全面温和复苏

欧洲股市：收平，德国药厂Stada获慷慨收购报价后股价暴涨
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
路透北京4月3日 - 受新业务增长和对未来预期乐观的推动，汇丰中国3月服务业PMI升至六个月高位。这和稍早出炉的官方数据走势一致，确认服务业仍在复苏道路，经济整体全面逐渐回升。
汇丰/Markit周三联合公布，中国3月服务业采购经理人指数(PMI)大幅回升至54.3，为去年9月以来最高位，上月受春节因素扰动一度落至52.1的低点；其中新业务增速明显，创下六个月以来的次高值，经营预期指数则创下10个月高位。
“服务业PMI升至六个月高点是受新业务增长推动，表明整体经济在全面逐渐复苏中。”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌称。
他并特别提到，经济持续复苏正逐渐转化成劳工市场日益改善，给未来数季消费者支出增加带来支撑；而且目前通胀依然温和。
Markit提供的新闻稿显示，3月服务业就业指数环比上升，继续保持在荣枯线50上方，延续了2009年2月以来的一贯趋势。许多受访企业因经营活动扩张而增加用工。此前在2008年11月至2009年1月间，受全球金融危机冲击，就业指数曾连续三个月落在50下方。
价格指数方面，当月服务业投入价格指数出现下降，收费价格指数虽有上升但幅度轻微，月内加价的受访企业约占4%。此前出炉的中国汇丰制造业PMI投入和产出价格指数双双落至50下方，这些合起来都暗示着中国通胀压力仍属温和。
稍早中国国家统计局公布，中国3月官方非制造业商务活动指数升至55.6，上月为54.5。
周一公布的中国3月官方和汇丰制造业PMI双双回升，虽然前者反弹力度逊于预期，但仍创下11个月高点。分析师看法亦相对乐观，认为中国经济仍在温和复苏惟力道尚弱，未来需求向好趋势不变。
中金公司报告认为，中国当前经济复苏的势头仍然偏弱，经济进一步回升存在压力，通胀压力温和。预计货币政策继续保持中性，进一步收紧可能性较低。
中国国务院发展研究中心副主任刘世锦日前表示，中国经济在经历了三十多年10%左右的高增长后，潜在增长力将会下降，将会进入中速增长阶段。今后两年的潜在增长力大概在7%-8%的水平。中国近几年经济增长都将处于增速回调转换期。 (完) (发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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路透约翰内斯堡4月10日 - 南非兰特兑美元周一延续近期跌势，因在前财长戈尔丹被突然革职后，两家评等机构上周将该国债信评等下调至“垃圾级”，令投资人感到不安。
路透伦敦4月10日 - 期锌周一触及三个月低位，期铜也下跌，因供应 忧虑缓解和中国等主要金属消费国需求仍然疲弱。 根据德国商业银行援引安泰科的一份报告称，锌精矿供应短缺的情况 正在缓和。 锌价在2月中触及2,980.50美元峰值，因担心去年多家矿场关闭将导 致供应严重短缺。 “冶炼厂显然可以提供足够供应，只要他们准备支付被要求的价格， ”德国商业银行在报告中说。 “从全球的角度来看，锌供应自9月以来已回升。” 伦敦金属交易所(LME)三个月期锌 收低2.7%，报2,618美元， 为1月6日来最低水准。市场承压的原因，也因为中国钢铁价格疲弱，以及 秘鲁两处遭洪涝的矿场准备重新开工。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌1.5%，收报每吨5,747 美元，在上日小跌后扩大跌幅，跌破了切入位在5,800美元的100日移动均 线的支撑位。 今年稍早供应暂停的全球两大铜矿恢复出货以来，铜价下跌。 “供应干扰造成了短期影响，但没有造成供应