中国数据：汇丰3月服务业PMI升至六个月高点，经济全面温和复苏

路透北京4月3日 - 受新业务增长和对未来预期乐观的推动，汇丰中国3月服务业PMI升至六个月高位。这和稍早出炉的官方数据走势一致，确认服务业仍在复苏道路，经济整体全面逐渐回升。

汇丰/Markit周三联合公布，中国3月服务业采购经理人指数(PMI)大幅回升至54.3，为去年9月以来最高位，上月受春节因素扰动一度落至52.1的低点；其中新业务增速明显，创下六个月以来的次高值，经营预期指数则创下10个月高位。

“服务业PMI升至六个月高点是受新业务增长推动，表明整体经济在全面逐渐复苏中。”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌称。

他并特别提到，经济持续复苏正逐渐转化成劳工市场日益改善，给未来数季消费者支出增加带来支撑；而且目前通胀依然温和。

Markit提供的新闻稿显示，3月服务业就业指数环比上升，继续保持在荣枯线50上方，延续了2009年2月以来的一贯趋势。许多受访企业因经营活动扩张而增加用工。此前在2008年11月至2009年1月间，受全球金融危机冲击，就业指数曾连续三个月落在50下方。

价格指数方面，当月服务业投入价格指数出现下降，收费价格指数虽有上升但幅度轻微，月内加价的受访企业约占4%。此前出炉的中国汇丰制造业PMI投入和产出价格指数双双落至50下方，这些合起来都暗示着中国通胀压力仍属温和。

稍早中国国家统计局公布，中国3月官方非制造业商务活动指数升至55.6，上月为54.5。

周一公布的中国3月官方和汇丰制造业PMI双双回升，虽然前者反弹力度逊于预期，但仍创下11个月高点。分析师看法亦相对乐观，认为中国经济仍在温和复苏惟力道尚弱，未来需求向好趋势不变。

中金公司报告认为，中国当前经济复苏的势头仍然偏弱，经济进一步回升存在压力，通胀压力温和。预计货币政策继续保持中性，进一步收紧可能性较低。