更正-金属期市：伦铜触及七个月低点，受中美制造业数据打压

(更正：因英文原文有误，内文第五段上期所7月期铜改为“收高0.8%，至每吨54,480元人民币”，非“收高0.20%，至每吨54,150元人民币”)

路透新加坡4月2日 - 铜价周二下跌超过1%，至逾七个月最低位，此前美国和中国的制造业数据显示，两国的经济增长动能下降。

周一公布的数据显示，美国制造业扩张步伐逊于预期，中国制造业活动也未显示增长步伐强劲复苏。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 触及每吨7,440美元的日低，为8月21日以来最低位。0334GMT时，铜价跌幅超过1%，报7,452.25美元。

复活节假期过后，LME周二恢复交易。

上海期交所交投最活络的7月期铜 收高0.8%，至每吨54,480元人民币币，周一曾触及逾九个月低点。

伦铜和沪铜今年迄今均下跌了约6%.

“中国的制造业数据有点让人失望，美国数据也不理想，”瑞银新加坡分行的分析师Dominic Schnider说。

“那有点让人头痛，尤其在铜供应充裕的情况下。”

上月，强劲的国内需求提振了中国工厂的活动，但美国制造业在2月快速扩张后却意外碰到障碍，因新订单放缓而走弱。

中国占全球精炼铜需求的40%，美国约占10%。

与此同时，LME和上海期交所的铜库存已增至近十年高位，最大铜产国智利的产量却还在继续增加。

智利2月的铜产量较上年同期增长2.8%至420,207吨，受矿石品级提高和产量上升影响。

铝价跌破每吨1,900美元，至五个月低点。交易商指出，鉴于市场愈发看空金属价格，且库存高企，铝价很有可能进一步下跌。