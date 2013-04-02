更正-金属期市：伦铜触及七个月低点，受中美制造业数据打压

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
(更正：因英文原文有误，内文第五段上期所7月期铜改为“收高0.8%，至每吨54,480元人民币”，非“收高0.20%，至每吨54,150元人民币”)
路透新加坡4月2日 - 铜价周二下跌超过1%，至逾七个月最低位，此前美国和中国的制造业数据显示，两国的经济增长动能下降。
周一公布的数据显示，美国制造业扩张步伐逊于预期，中国制造业活动也未显示增长步伐强劲复苏。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 触及每吨7,440美元的日低，为8月21日以来最低位。0334GMT时，铜价跌幅超过1%，报7,452.25美元。
复活节假期过后，LME周二恢复交易。
上海期交所交投最活络的7月期铜 收高0.8%，至每吨54,480元人民币币，周一曾触及逾九个月低点。
伦铜和沪铜今年迄今均下跌了约6%.
“中国的制造业数据有点让人失望，美国数据也不理想，”瑞银新加坡分行的分析师Dominic Schnider说。
“那有点让人头痛，尤其在铜供应充裕的情况下。”
上月，强劲的国内需求提振了中国工厂的活动，但美国制造业在2月快速扩张后却意外碰到障碍，因新订单放缓而走弱。
中国占全球精炼铜需求的40%，美国约占10%。
与此同时，LME和上海期交所的铜库存已增至近十年高位，最大铜产国智利的产量却还在继续增加。
智利2月的铜产量较上年同期增长2.8%至420,207吨，受矿石品级提高和产量上升影响。
铝价跌破每吨1,900美元，至五个月低点。交易商指出，鉴于市场愈发看空金属价格，且库存高企，铝价很有可能进一步下跌。
LME三个月期铝 跌至每吨1,896美元，为10月30日以来最低位。上海期铝 周一触及四年低点每吨14,575元人民币。(完)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。