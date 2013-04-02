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市场报道 | 2013年 4月 2日 星期二 15:05 BJT

《汇市简讯》若英国制造业PMI令人失望，英镑/美元恐下探1.5180

0644GMT

* 若0828GMT公布的英国制造业采购经理人指数(PMI)令人失望，则英镑可能受压

* 预估3月英国制造业PMI为48.5，2月为47.9；指数低于50意味着经济萎缩

* 英镑在1.5200-10之间以及1.5180有买盘(1.5178为耶稣受难日的低点)

* 阻力位于1.5259(亚洲高点)、1.5280(3月25日高点)、以及1.5300

* 英国央行货币政策委员会为期两日会议将于明日展开，预料政策不会有变化(完)

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