《汇市简讯》若英国制造业PMI令人失望，英镑/美元恐下探1.5180

* 若0828GMT公布的英国制造业采购经理人指数(PMI)令人失望，则英镑可能受压

* 预估3月英国制造业PMI为48.5，2月为47.9；指数低于50意味着经济萎缩

* 英镑在1.5200-10之间以及1.5180有买盘(1.5178为耶稣受难日的低点)