更正-欧洲汇市：瑞郎兑美元守住涨幅，此前美国公布制造业PMI欠佳

标题新闻：加拿大3月房屋开工年率为25.37万户，2月修正为21.43万户--CMHC
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路透苏黎世4月2日 - 瑞郎兑美元周二小幅上涨，守住上日涨幅，此前美国公布的制造业数据令人失望，推动部份投资人缩减美元持仓。
瑞郎兑欧元近持平，持续与欧元亦步亦趋，和瑞士央行自2011年9月设下汇价限制1.20瑞郎以来的走势一致。
0730GMT的瑞士采购经理人指数(PMI)数据料将显示，制造业活动连续第三个月增加，不过增速可能放缓。
瑞士最大的贸易伙伴--欧元区的需求疲弱，令瑞士出口的整体需求受抑，不过瑞士央行规定瑞郎兑欧元汇率上限的举措帮助瑞士出口商维持竞争力。
瑞郎兑欧元最新报1.2159，与上日纽约收盘水准持平。
瑞郎兑美元上升0.1%，至0.9455瑞郎。
欧洲央行周四将举行政策会议，美国周五将公布非农就业报告。(完)
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