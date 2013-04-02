人民币衍生品: 美元掉期升水明显下行，人民币中间价创新高令市场趋谨慎

路透北京4月2日 - 中国境内美元兑人民币外汇掉期各期限升水 周二明显下行。交易员称，今天中间价和即期双双创出历史高位，令市场中人民币升值预期升温，掉期市场参与者趋于谨慎，报价有所下行。

北京一家国有大行交易员称，“中间价创了新高，市场开盘以后报价明显谨慎了。”

但她续称，目前市场也还在观望，而且美元兑人民币升水下方的支撑也还行，后期续跌的空间应不大。以1年期远掉升水为例，今天下跌至1,020点附近也一直有银行在收,“跌太多可能会出现多头止损，但目前还行。”

本地时间14:53时，1年期美元兑人民币升水 成交于1,020点，较昨天收盘时的1,090点明显下行，其他各期限升水也多数收窄。交易员认为1年期升水在1,000点处的支撑较强。

而华南一家股份行交易员指出，今天中间价和即期再创新高，市场预计后期人民币还会继续走高，使6个月以上远期结汇有所增加，美元卖盘的增多也使远期报价承压。

他也认为，美元升水后期续降空间不大，“毕竟最终还是受利率平价影响，中间价创新高的冲击被市场吸收掉，境内本外币流动性相应调整过后，升水变化不会太多，目前应该只是短期承压。”

今天人民币中间价报6.2586元，较去年5月2日所创的前高6.2670元高出84个点子；人民币即期开盘随即创出6.2004元高位，一度强于离岸市场CNH价格水平，使购汇稍显活跃。

中国2月银行代客结售汇顺差自1月天量回落，但仍处于较高水平，且当月代客远期结售汇仍为净结汇。市场人士称，这显示当前市场仍处于单向结汇状态，企业对于人民币的升值预期并未改变，而短期内资金仍将呈现净流入。 (完)

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