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亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 15:36 BJT

台湾债市：中短券殖利率微幅收低，标债及连假变数令美债利多反应有限

路透台北4月2日 - 台湾债市中短券殖利率周二微幅收低，交易商表示，主要反应近期美债殖利率跌幅，
但在周三将标售五年增额券102/2R及清明节连续假期等变数影响下，利多反应力度有限，明天为连假前的最后
一个交易日并将公布标债结果，料明天台债殖利率将在窄幅区间游走。

    交易商认为，尽管台债殖利率暂持稳在既有高档，然目前国际债市烟雾弹弥漫，本周连假期间美国将公布
诸多重要经济数据，料连假前夕市场操作倾向保守，台债短线维持区间震荡格局。明日102/2R发行前交易殖利
率区间料在1.00-1.03%；102/6在1.30-1.32%。
    
    前一波台债殖利率急弹，交易部位多有所损伤，持续影响台债氛围偏保守，一民营银行交易员就说，“ 
才被咬了一口、砍了一刀，当然保守一点。”
        
    上述银行交易员认为，由于利率风险升温，目前资金转往短券，推估五年券得标利率不致于标高于预期，
但利率标低于1%则不为市场认同。
    
    路透周二的调查显示，台湾周三(3日)将标售的五年期公债102/2R 得标利率将落在1.00-1.0
3%，标售金额达400亿台币。 
    
    大型证券交易员指出，在标债前夕，102/2R发行前交易成交量放大，揣测应为短线抛补，整日交易利率区
间很小，显示多空并没有明确方向，不致于影响明日标债结果。
              
               收盘价                    涨跌幅     报价(%)         区间(%)      成交值
    年期         期别                    (基点)                                (亿台币)
       5       102/2R                     -0.28      1.0122   1.0092-1.0169       159.5
      10        102/6                     -0.25      1.3075   1.2950-1.3130         9.5
     交易商指出，美股处在历史高档附近，成为债市的隐忧，不过推升美股创新高的资金面还是基本面仍有
待观察，毕竟美国经济虽略见曙光，但复苏力道能否持续才是关键，本周美国将公布多项重要数据，料将牵动
美债后市，并牵引台债在连假后的走势。 
     
    美国公债价格周一上涨，因数据显示美国3月制造业增长速度放缓，燃点对美国经济复苏劲道的忧虑。10
年期公债           在制造业数据公布后由跌转升，收益率(殖利率)从周四尾盘的1.85%跌至1.840%。本周美
国将公布关键的就业数据，包括周三将公布ADP民间就业岗位报告，周四将是一周初请失业金人数，周五美国
劳工部公布具市场影响力的非农就业报告。            
    
    大型证券商交易员认为，短线留意美国10年公债殖利率是否跌破1.83%的颈线位置，若突破将能支撑美债
及台债短多的走势。
       年期        期别                      收盘价 
         30       102/5                       1.9980
         20       102/3                     没有成交
         15       102/1                     没有成交
         10       102/6                       1.3075
          5       102/2                       1.0150
          2       102/4                     没有成交
 (完) 

 (记者 詹静宜; 审校 林高丽)
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