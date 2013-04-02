台湾债市：中短券殖利率微幅收低，标债及连假变数令美债利多反应有限

路透台北4月2日 - 台湾债市中短券殖利率周二微幅收低，交易商表示，主要反应近期美债殖利率跌幅， 但在周三将标售五年增额券102/2R及清明节连续假期等变数影响下，利多反应力度有限，明天为连假前的最后 一个交易日并将公布标债结果，料明天台债殖利率将在窄幅区间游走。 交易商认为，尽管台债殖利率暂持稳在既有高档，然目前国际债市烟雾弹弥漫，本周连假期间美国将公布 诸多重要经济数据，料连假前夕市场操作倾向保守，台债短线维持区间震荡格局。明日102/2R发行前交易殖利 率区间料在1.00-1.03%；102/6在1.30-1.32%。 前一波台债殖利率急弹，交易部位多有所损伤，持续影响台债氛围偏保守，一民营银行交易员就说，“ 才被咬了一口、砍了一刀，当然保守一点。” 上述银行交易员认为，由于利率风险升温，目前资金转往短券，推估五年券得标利率不致于标高于预期， 但利率标低于1%则不为市场认同。 路透周二的调查显示，台湾周三(3日)将标售的五年期公债102/2R 得标利率将落在1.00-1.0 3%，标售金额达400亿台币。 大型证券交易员指出，在标债前夕，102/2R发行前交易成交量放大，揣测应为短线抛补，整日交易利率区 间很小，显示多空并没有明确方向，不致于影响明日标债结果。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2R -0.28 1.0122 1.0092-1.0169 159.5 10 102/6 -0.25 1.3075 1.2950-1.3130 9.5 交易商指出，美股处在历史高档附近，成为债市的隐忧，不过推升美股创新高的资金面还是基本面仍有 待观察，毕竟美国经济虽略见曙光，但复苏力道能否持续才是关键，本周美国将公布多项重要数据，料将牵动 美债后市，并牵引台债在连假后的走势。 美国公债价格周一上涨，因数据显示美国3月制造业增长速度放缓，燃点对美国经济复苏劲道的忧虑。10 年期公债 在制造业数据公布后由跌转升，收益率(殖利率)从周四尾盘的1.85%跌至1.840%。本周美 国将公布关键的就业数据，包括周三将公布ADP民间就业岗位报告，周四将是一周初请失业金人数，周五美国 劳工部公布具市场影响力的非农就业报告。 大型证券商交易员认为，短线留意美国10年公债殖利率是否跌破1.83%的颈线位置，若突破将能支撑美债 及台债短多的走势。 年期 期别 收盘价 30 102/5 1.9980 20 102/3 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/6 1.3075 5 102/2 1.0150 2 102/4 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)