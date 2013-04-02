路透基点：香港第一季联贷市场金额127亿美元，较上年同期大增174%

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透香港4月2日 - 根据汤森路透旗下基点资料，香港联贷市场第一季交易金额达127亿美元，交易数量17宗。
第一季的金额较上年同期大增174%。
消息人士指出，若不是有新鸿基地产的152亿港元(19.6亿美元)贷款及中海油的60亿美元过桥贷款，则第一季联贷市场金额应会较低，因为联贷业务遭到债券市场的竞争瓜分。
银行人士称，大型企业已透过债券或双边贷款为较早的联贷再融资。
另一方面，上述新鸿基地产贷款的综合收益为158个基点，为五年期蓝筹企业贷款的定价立下了基准。
去年新鸿基地产也是在第一季为蓝筹企业立下了定价基准。由新鸿基、恒基兆业、及香港中华煤气组建的IFC Development，在2012年2月的100亿港元三年期再融资案，最高综合收益为176个基点。
在新鸿基地产的最新联贷案之后，香港市场的定价下行。借款方议价力量更大，因联贷市场需求超出联贷案件供给。银行业者争相寻找资产。
例如，来宝集团20亿美元再融资的364天期贷款及三年期贷款分别较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码120个基点及190个基点。在2012年5月时，来宝集团的364天基及三年期贷款加码幅度分别为130个基点及220个基点。
第一季的联贷案件极为稀有，许多银行不放过任何参与放款的机会。新鸿基地产的贷款获21家往来银行参与，贷款金额由原先的50亿港元目标大幅提高。中海油的过桥贷款获得超额认贷，总承诺额度超200亿美元。
当出现诱人的贷款案，例如建滔化工四年期贷款最高综合收益260个基点，银行业者争相加入。此案金额提高至40亿港元，共26家银行加入。
第二季香港联贷市场前景不错，有多起案子正在筹办，包括阿里巴巴的80亿美元再融资，及来宝集团的20亿美元循环贷款。(完) (编译 蔡美珍; 审校 王洋)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。