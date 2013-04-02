路透基点：香港第一季联贷市场金额127亿美元，较上年同期大增174%

路透香港4月2日 - 根据汤森路透旗下基点资料，香港联贷市场第一季交易金额达127亿美元，交易数量17宗。

第一季的金额较上年同期大增174%。

消息人士指出，若不是有新鸿基地产的152亿港元(19.6亿美元)贷款及中海油的60亿美元过桥贷款，则第一季联贷市场金额应会较低，因为联贷业务遭到债券市场的竞争瓜分。

银行人士称，大型企业已透过债券或双边贷款为较早的联贷再融资。

另一方面，上述新鸿基地产贷款的综合收益为158个基点，为五年期蓝筹企业贷款的定价立下了基准。

去年新鸿基地产也是在第一季为蓝筹企业立下了定价基准。由新鸿基、恒基兆业、及香港中华煤气组建的IFC Development，在2012年2月的100亿港元三年期再融资案，最高综合收益为176个基点。

在新鸿基地产的最新联贷案之后，香港市场的定价下行。借款方议价力量更大，因联贷市场需求超出联贷案件供给。银行业者争相寻找资产。

例如，来宝集团20亿美元再融资的364天期贷款及三年期贷款分别较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码120个基点及190个基点。在2012年5月时，来宝集团的364天基及三年期贷款加码幅度分别为130个基点及220个基点。

第一季的联贷案件极为稀有，许多银行不放过任何参与放款的机会。新鸿基地产的贷款获21家往来银行参与，贷款金额由原先的50亿港元目标大幅提高。中海油的过桥贷款获得超额认贷，总承诺额度超200亿美元。

当出现诱人的贷款案，例如建滔化工四年期贷款最高综合收益260个基点，银行业者争相加入。此案金额提高至40亿港元，共26家银行加入。