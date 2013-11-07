离岸人民币：台湾将开放中资政策银行发人民币债，但采总额控管--消息

* 政策银行先行，非全面开放--消息

* 采总额上限控管

* 限专业机构投资人认购

* 美元等外币债亦放行

路透台北11月7日 - 三位熟知政策进程的消息人士对路透表示，台湾允许陆资企业至台发行以人民币计价的债券(宝岛债)，但不会一步到位，而是将采香港模式渐进开放，以中资政策银行先行，并设定陆企发行总额上限控管。

一位接近决策体系的消息人士表示，台湾各部会已对开放陆资企业至台湾发行人民币债取得共识，确定开放，目前进入规划开放政策细节阶段，已取得政策银行先行、发行总额设上限，以及只限专业机构投资人认购的共识。但最后开放幅度如何，政府内部仍未最后定案。

〞政策性银行一定是可以的，但其他国有银行、民营银行、在香港上市的中资企业要不要加进来，那条线要划在哪里，这还在讨论。〞另名消息人士指出。

消息人士并指出，将参考香港陆企发行债券余额占人民币存款总量比例为订定上限额度的考量点，但尚未最后定案。

在答复路透查询时，金管会证期局主秘周惠美表示，目前陆企来台发行宝岛债是继定的方向，整个事件还没有定案，详细部分内部还在规划中。

目前香港含中资、外资、国债等点心债发行余额占人民币存款比例约四成，香港金管局未公布单计政策性银行或陆资点心债的详细资料。

台湾央行提供的资料显示，台湾至10月初的人民币存款总额 已越过1,000亿元，若政策现在开放，陆企发行宝岛债券余额上限将小于400亿人民币。

台湾目前由本地及外资金融机构、企业发行的六档人民币债券余额为39亿。

以香港经验看来，中国政策性银行在2010-2012年间于香港发行的人民币债券规模单次约在10-50亿之间，相较其他金融机构及企业发行规模明显较大。不过此类银行2013年在香港的发行趋于沉寂。

**美元等外币债亦放行**

台湾相关政策开放如获中国大陆的政策鼓励，其成效将远比台湾单方开放要大。当前中国政策允许陆资企业至海外发债的地点虽只有香港，但也不乏香港之外个案核准的例子。

英国财政大臣欧思邦10月中在推特(Twitter)上表示，中国工商银行 11月将创下大陆银行在伦敦发行人民币债券首例。

台湾金管会一名不愿具名官员表示，虽然大陆法规未将台湾纳入陆资企业可至海外发债的发行地之一，但因有个案核准的空间，加上陆企发债如果不回流中国，而是在离岸使用，就不需要取得许可，因此台湾如果开放，相信仍能吸引部分陆企至台湾筹资。

巴克莱台湾董事总经理陆怡豪此前在一人民币论坛上表示，陆企至台湾发债除了台湾政策开放外，仍需对岸点头，〞主导权不在我们这里。〞

此外，对于陆资企业至台湾发外币债，是否准用外资发行给专业机构投资人的外币债不必向主管机关申请许可的辖免规定，消息人士也称仍在讨论中。

消息人士称，虽然外界对陆企至台湾发人民币债券最为关心，但政策开放将是让陆企也能发行美元等外币债，不限人民币，但不得涉台币计价债券。

台湾金管会主委曾铭宗上日在立法院表示，今年年底前即可完成相关法令的修改，很快可看到陆资企业到台湾发行宝岛债。