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亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 15:35 BJT

更新版 1-全球金市：金价延续涨势，美国数据疲弱增添黄金避险魅力

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价格 变动 涨跌% 年初迄今

成交量

涨跌% 现货金 1599.20 0.80 +0.05 -4.50 现货银 27.98 -0.03 -0.11 -7.60 现货铂金 1587.00 -3.59 -0.23 3.39 现货钯金 771.00 -8.00 -1.03 11.42 COMEX期金 1599.80 -1.10 -0.07 -4.54 12006 COMEX期银 27.95 0.01 +0.02 -7.54 4003 欧元/美元 1.2856 美元/日圆 92.88 (完)

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贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译/审校 沈以文/王翔琼/隋芬/艾茂林)
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