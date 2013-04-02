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亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 15:46 BJT

亚洲橡胶：东京期胶触及四个月低点，因美国数据疲弱且日圆走强

美国3月工厂活动增速为三个月来最慢，暗示经济在第一季结束之际失去一些动能，财政政策收紧的影响开始显现。美国供应管理协会(ISM)周一称，3月全国工厂活动指数从2月的54.2降至51.3。数据高于50意味着扩张。其中降幅多数缘自新订单，而新订单是未来增长情况的重要指标。

弱于预期的美国制造业数据也促使投资者卖出美元，推动日圆兑美元周二升至一个月高位。

交易员表示，TOCOM期胶可能会陷入260-270日圆之间的窄幅区间，因缺乏提振价格的重大利好因素。

上海期交所主力9月期胶 上涨125元人民币，收报每吨21,585元人民币(3,500美元)。

新加坡商品交易所近月5月期胶 最新报每公斤261美分，下跌0.6美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 杜明霞/艾茂林)
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