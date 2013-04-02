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亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 15:43 BJT

韩国汇市：朝鲜重启核反应堆消息打压韩元下跌，债券价格上涨

今日收盘价 上日收市价

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韩元/美元 1,118.0 1,114.8

日圆/韩元 12.0277/393 11.8711/783

韩国公债期货 * 107.18 107.14

五年期公债收益率 2.56% 2.57%

三年期公债收益率 2.47% 2.49%

韩国综合股价指数 1,986.15 1,995.99

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* 为三年期公债近月期约报价 。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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