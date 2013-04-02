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亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 15:36 BJT

《中国新债预测》农发行五年债利率预测均值3.87%，低于二级市场

* 招标品种: 农发行五年固息债

* 首场招标金额: 至多150亿元人民币

* 预测均值: 3.87%

* 预测区间: 3.83%-3.96%

* 招标时间: 周三(3日)10:00-11:00

* 受访人数: 9位(银行、券商）

路透上海4月2日 - 中国农业发展银行周三将招标发行五年期固息金融债。路透调查显示，近期受银行理财投资新规以及资金面宽松等因素的支撑，现券短期走势偏暖，新债需求亦有升温的迹象，料明日新债定位低于二级市场水平的可能性较大，预测均值为3.87%。

市场人士认为，今日国开行四期浮息债认购倍数均不低，显示机构在一级市场的配置需求再度发力，预计农发五年新债的认购情况较为火热。

“估计会比较低，钱比较多，期限又比较适中，而且(二级)市场收益率也在往下走，”华南一券商交易员称。

国家开发银行 周二早间招标的四期Shibor基准浮息金融债(市场称为"F4")，中标利差远低于预期，并均突破了此前市场预测区间的下限，四期债投标倍数亦较高，五年期投标倍数更创下近一个月的高点。

银行间市场固息政策性金融债(农发和进出口行)到期收益率曲线 显示，五年期品种最新报在3.9590%。二级市场上，剩余期限约4.97年的进出口行固息债130304 最新成交收益率在3.9556%，较上日略降。

该期债为农发行今年第六期金融债，首场招标结束后，发行人有权追加发行总量不超过100亿元的当期债券。 缴款日为4月9日，上市日为4月15日。(完) (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
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