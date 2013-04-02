版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 15:37 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆卖盘与欧元/美元买盘相抵消

0714 GMT -

* 复活节假期期间，欧元/美元受到获利了结的支撑

* 200日移动均线依然是投机客的重要参考，讯号仍偏向于后续涨势乏力

* 欧元/日圆抛盘与近期欧元/美元的获利了结相抵

* 日线图一目均衡云区底部在118.82，为关键水准

* 投机客和投资者仍持有大量欧元兑日圆多仓。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐