重温稿-《中国新债预测》农发行五年债利率预测均值3.87%，低于二级市场

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
* 招标品种: 农发行五年固息债
* 首场招标金额: 至多150亿元人民币
* 预测均值: 3.87%
* 预测区间: 3.83%-3.96%
* 招标时间: 周三(3日)10:00-11:00
* 受访人数: 9位(银行、券商）
路透上海4月2日 - 中国农业发展银行周三将招标发行五年期固息金融债。路透调查显示，近期受银行理财投资新规以及资金面宽松等因素的支撑，现券短期走势偏暖，新债需求亦有升温的迹象，料明日新债定位低于二级市场水平的可能性较大，预测均值为3.87%。
市场人士认为，今日国开行四期浮息债认购倍数均不低，显示机构在一级市场的配置需求再度发力，预计农发五年新债的认购情况较为火热。
“估计会比较低，钱比较多，期限又比较适中，而且(二级)市场收益率也在往下走，”华南一券商交易员称。
国家开发银行 周二早间招标的四期Shibor基准浮息金融债(市场称为"F4")，中标利差远低于预期，并均突破了此前市场预测区间的下限，四期债投标倍数亦较高，五年期投标倍数更创下近一个月的高点。
银行间市场固息政策性金融债(农发和进出口行)到期收益率曲线 显示，五年期品种最新报在3.9590%。二级市场上，剩余期限约4.97年的进出口行固息债130304 最新成交收益率在3.9556%，较上日略降。
该期债为农发行今年第六期金融债，首场招标结束后，发行人有权追加发行总量不超过100亿元的当期债券。 缴款日为4月9日，上市日为4月15日。(完) (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。