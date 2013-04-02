中国期市：逢低买盘推动焦炭期货大涨逾3%，焦煤亦结束连跌

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透北京4月2日 - 中国大连商品交易所焦炭期货周二在超跌买盘的推动下绝地反击，主力合约收涨逾3%。而上市来连跌不止的焦煤期货也出现反弹。分析师表示，今日焦炭的反弹主要是前期大幅下跌后期现倒挂吸引买盘进场，但市场需求疲弱决定上方空间有限，年内焦炭和焦煤的基本面仍不容乐观。
焦炭主力1309合约收涨3.18%，报每吨1,621元人民币，涨幅位居国内各期货品种之首，昨日盘中触及2012年11月以来最低的1,556元。受今日焦炭涨势带动，3月甫上市的焦煤期货也上涨1.07%，至每吨1,228元，录得上市以来最大涨幅。
五矿期货的焦炭焦煤分析师李文凯表示：”焦炭期货近期确实有一些超跌，目前期货价格已与现货形成一定倒挂，推动逢低买盘进场。”
他并指出，经过前一轮跌势，上期所螺纹钢和焦炭的比价关系已经达到了2.4的相对高位，可以考虑抛螺纹钢买焦炭的策略。
作为作焦煤和焦炭的下游品种，上期所螺纹钢期货主力1310合约收涨0.59%，报每吨3,769元，涨幅明显落后于焦炭和焦煤。
格林期货高级研发总监李永民表示：“近期属于探底过程，最近一段时间肯定会出现行情反复。一方面，国五条对市场的影响逐步被市场消化，其对市场的利空影响逐步淡化，同时各地出台的调控措施低于市场预期，总的来说，国五条对市场的利空影响逐步降低。”
他并称，近期内市场做多信心明显不足，实体经济复苏也需要一个漫长的过程。综合两个方面，4月份国内期市有望出现低位震荡或探底回升行情。一方面，4月份上涨的空间比较有限，但同时，目前价位下跌空间也不是很大，因此，建议短期内不要轻易抄底，如果做空，一定要注意短线。(完) (发稿 丁琦/李文科; 审校 曾祥进)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。