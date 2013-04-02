中国期市：逢低买盘推动焦炭期货大涨逾3%，焦煤亦结束连跌

路透北京4月2日 - 中国大连商品交易所焦炭期货周二在超跌买盘的推动下绝地反击，主力合约收涨逾3%。而上市来连跌不止的焦煤期货也出现反弹。分析师表示，今日焦炭的反弹主要是前期大幅下跌后期现倒挂吸引买盘进场，但市场需求疲弱决定上方空间有限，年内焦炭和焦煤的基本面仍不容乐观。

焦炭主力1309合约收涨3.18%，报每吨1,621元人民币，涨幅位居国内各期货品种之首，昨日盘中触及2012年11月以来最低的1,556元。受今日焦炭涨势带动，3月甫上市的焦煤期货也上涨1.07%，至每吨1,228元，录得上市以来最大涨幅。

五矿期货的焦炭焦煤分析师李文凯表示：”焦炭期货近期确实有一些超跌，目前期货价格已与现货形成一定倒挂，推动逢低买盘进场。”

他并指出，经过前一轮跌势，上期所螺纹钢和焦炭的比价关系已经达到了2.4的相对高位，可以考虑抛螺纹钢买焦炭的策略。

作为作焦煤和焦炭的下游品种，上期所螺纹钢期货主力1310合约收涨0.59%，报每吨3,769元，涨幅明显落后于焦炭和焦煤。

格林期货高级研发总监李永民表示：“近期属于探底过程，最近一段时间肯定会出现行情反复。一方面，国五条对市场的影响逐步被市场消化，其对市场的利空影响逐步淡化，同时各地出台的调控措施低于市场预期，总的来说，国五条对市场的利空影响逐步降低。”