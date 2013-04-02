更新版-日本股市：收于近四周低位，疲弱美国数据公布后的日圆涨势冲击出口股

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
佳能 、丰田汽车 、本田汽车 、TDK Corp 分别下跌2.6%至3.4%不等。
“蜜月期已过，”法国巴黎银行全球股票及商品衍生品主管Kyoya Okazawa表示。
“投资人正假设若股市跌越多，日央行就会更认真考虑宽松货币政策，因此他们正在测试新任央行总裁黑田东彦。”
日本央行料将于4月4日两日会议结束后宣布新的宽松货币措施。
地产股及金融股买气旺，这两大类股受惠于日本政府推动经济扩张的措施。
地产投资基金Kenedix Inc 大涨14.7%，成交量居主版之冠；三菱UFJ金融集团 、瑞穗金融集团 及三井住友金融集团(SMFG) 涨幅介于1.6%及2.3%。
“人们正在寻找了结获利的藉口，”一名驻东京的卖方交易员表示，“所有人都在说着，若我们正处于一个良性的多头市场，则实际上可以逢低承接。而这就是今天实际发生的状况。”
东证股价指数 下跌0.9%至991.34点，四周来首次收在1,000点关卡下方。指数周一大跌3.3%，创两年来最大单日百分比跌幅。
东证市场成交量升至两周高点，共计37.7亿股换手，上月的日均成交量为32.4亿股。(完)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。