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亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 16:25 BJT

更新版-日本股市：收于近四周低位，疲弱美国数据公布后的日圆涨势冲击出口股

佳能 、丰田汽车 、本田汽车 、TDK Corp 分别下跌2.6%至3.4%不等。

“蜜月期已过，”法国巴黎银行全球股票及商品衍生品主管Kyoya Okazawa表示。

“投资人正假设若股市跌越多，日央行就会更认真考虑宽松货币政策，因此他们正在测试新任央行总裁黑田东彦。”

日本央行料将于4月4日两日会议结束后宣布新的宽松货币措施。

地产股及金融股买气旺，这两大类股受惠于日本政府推动经济扩张的措施。

地产投资基金Kenedix Inc 大涨14.7%，成交量居主版之冠；三菱UFJ金融集团 、瑞穗金融集团 及三井住友金融集团(SMFG) 涨幅介于1.6%及2.3%。

“人们正在寻找了结获利的藉口，”一名驻东京的卖方交易员表示，“所有人都在说着，若我们正处于一个良性的多头市场，则实际上可以逢低承接。而这就是今天实际发生的状况。”

东证股价指数 下跌0.9%至991.34点，四周来首次收在1,000点关卡下方。指数周一大跌3.3%，创两年来最大单日百分比跌幅。

东证市场成交量升至两周高点，共计37.7亿股换手，上月的日均成交量为32.4亿股。(完)
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