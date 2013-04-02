路透基点：中国第一季联贷案总规模较前季下降，但后续表现料走强

路透香港4月2日 - 2013年第一季中国银团贷款数量较之前一季下降了21%，因银行业者等待中央和地方政府进行的人事等变化，这些变化可能最终影响到联贷市况。

第一季有44笔贷款案，总贷款量为133.2亿美元，低于2012年第四季时的45笔交易和169.5亿美元。并且今年头三个月的表现亦逊于2012年的第一季，上年同期为44笔交易和149亿美元的贷款规模。

中国银行企业银行部的产品专家唐茂恒表示，“许多项目在第一季时都暂缓推进”，在此期间中国中央和地方开始了领导层的换届。

中国贷款市场一直都是由大型基础建设项目和政府支持项目所主导。第一季最大的一笔贷款案是中国交通银行和国家开发银行承接的广东省潮州-惠州高速公路建设项目，为一笔228亿元人民币的20年期贷款。

鉴于中国政府的领导层换届已经完成，唐茂恒和其它市场人士都预计银团贷款市场将在第二季开始加速，随着各项目获得审批，贷款量将上升。

比如政策性银行--国家开发银行就有超过1,000亿元人民币的数个贷款项目等待推出，参加3月末贷款业会议的银行家如此表示。

另外，外资银行手中也有大量贷款案等待处理，因许多公司都希望利用当前的低定价环境来获得融资。据一家欧洲银行的贷款部银行人士透露，尽管目前定价不高，但渴求握有更多资产的外资银行仍希望充实帐册。

中国国内市场上，人民币和美元贷款的定价自去年末以来都呈现下滑趋势，因政府降息。

一线企业的人民币贷款定价大都设为低于中国人民银行基准利率的100%。比如，四川烟草工业有限公司--川渝中烟工业公司的全资子公司--为了给当地项目融资而推出的16.7亿元人民币三年期贷款案，定价是中国人民银行基准利率的90%。丰田汽车金融(中国)有限公司10亿元人民币循环信贷案的一年期和三年期部分，定价分别是人行基准利率的90%和95%。

美元贷款的定价也从以前的300多个基点降至200-250个基点附近。国银金融租赁有限公司在提前偿付了一笔2012年的3亿美元贷款后，于3月末敲定了3.95亿美元三年期定期贷款，定价为较Libor加码230个基点。公司原本希望银行业者同意调降2012年贷款的利率，从初始的450个基点降到250个基点，但未能如愿。

“即便是控制严格的房地产部门也出现贷款定价下滑的情况，”一家港资银行的中国贷款业务部人士说道，“目前，一些顶级企业都只愿意支付比人行基准利率高出5%-10%的价格，但很多银行都觉得可以接受。”

据消息人士称，房地产企业的贷款通常定价为人行基准利率的115%或更高水平。

唐茂恒指出，中国商业银行业者今年将更加看重利润率，而非贷款数量。“商业银行正在逐渐调整他们的策略，对于大规模或长期限（这些联贷案通常定价低）的贷款交易变得更为保守，”他说道。（完）