两岸金融：中国工商银行将入股台湾永丰银行20%股权，创两岸银行参股首例

路透台北4月2日 - 台湾永丰金控 周二称，子公司永丰银行董事会通过，将以私募方式发行普通股上限18亿股，洽中国工商银行 为策略投资人，认购不超过永丰银行20%股权。

若此成案，将是两岸金融机构间首件参股案。

睽违一年半的第三次两岸银行监理平台会议才于昨天落幕，两岸皆释出多项政策利多，其中陆银参股台湾金控旗下银行比例可达20%，此符合市场期待。

永丰金控副总经理张晋源表示，若以目前净值估算，此案交易金额达197.4亿台币，但未来仍将走申请、递件等程序。