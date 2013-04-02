两岸金融：中国工商银行将入股台湾永丰银行20%股权，创两岸银行参股首例

欧洲已公布经济指标--2017/4/10
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透台北4月2日 - 台湾永丰金控 周二称，子公司永丰银行董事会通过，将以私募方式发行普通股上限18亿股，洽中国工商银行 为策略投资人，认购不超过永丰银行20%股权。
若此成案，将是两岸金融机构间首件参股案。
睽违一年半的第三次两岸银行监理平台会议才于昨天落幕，两岸皆释出多项政策利多，其中陆银参股台湾金控旗下银行比例可达20%，此符合市场期待。
永丰金控副总经理张晋源表示，若以目前净值估算，此案交易金额达197.4亿台币，但未来仍将走申请、递件等程序。
永丰金控今天收盘上扬0.35%，报14.3台币，表现优于台湾加权指数 的0.18%涨幅。(完) (记者 詹静宜；撰写 高洁如；审校 张喜良)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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