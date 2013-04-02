版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 16:25 BJT

新兴汇市：空头回补推高坡元和马币，朝鲜半岛情势紧张致韩元下跌

亚洲      当日    今年以来   2012年
                      最新报价  上日尾盘   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                  
 日圆                    92.92     93.28     +0.39     -6.60     86.79
 坡元                   1.2367    1.2399     +0.26     -1.20    1.2219
 台币                   29.920    29.928     +0.03     -2.62    29.136
 韩元                  1117.49   1114.80     -0.24     -4.20   1070.60
 泰铢                    29.34     29.33     -0.03     +4.33     30.61
 菲律宾披                40.83     40.84     +0.02     +0.54     41.05
 索                                                           
 印尼卢比              9737.00   9737.00     +0.00     -1.10   9630.00
 印度卢比                54.28     54.28     +0.00     +1.31     54.99
 马币                   3.0865    3.0938     +0.24     -0.92    3.0580
 人民币                 6.1997    6.2080     +0.13     +0.49    6.2303
 (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐