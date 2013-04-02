新兴汇市：空头回补推高坡元和马币，朝鲜半岛情势紧张致韩元下跌

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
亚洲 当日 今年以来 2012年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 92.92 93.28 +0.39 -6.60 86.79 坡元 1.2367 1.2399 +0.26 -1.20 1.2219 台币 29.920 29.928 +0.03 -2.62 29.136 韩元 1117.49 1114.80 -0.24 -4.20 1070.60 泰铢 29.34 29.33 -0.03 +4.33 30.61 菲律宾披 40.83 40.84 +0.02 +0.54 41.05 索 印尼卢比 9737.00 9737.00 +0.00 -1.10 9630.00 印度卢比 54.28 54.28 +0.00 +1.31 54.99 马币 3.0865 3.0938 +0.24 -0.92 3.0580 人民币 6.1997 6.2080 +0.13 +0.49 6.2303 (完)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。