香港股市：恒指收高0.3%，中资银行股下滑

欧洲已公布经济指标--2017/4/10
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
中资银行股遭遇重创，周一公布的中国3月官方采购经理指数(PMI)触及11个月高位50.9，但低于路透预估的52.0。
民生银行 和中信银行 进一步受挫，因投资者对两者上周四稍晚公布的2012年企业财报表示失望。
鞍钢 表现出众，攀升12.5%，此前该公司称，预计在第一季扭亏为盈。摩根大通分析师将鞍钢H股评级由“中性”上调至“加码”，称该公司成本削减措施令人惊喜，并将目标价上调逾40%。(完)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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