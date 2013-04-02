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货币新闻 | 2013年 4月 2日 星期二 16:34 BJT

香港股市：恒指收高0.3%，中资银行股下滑

中资银行股遭遇重创，周一公布的中国3月官方采购经理指数(PMI)触及11个月高位50.9，但低于路透预估的52.0。

民生银行 和中信银行 进一步受挫，因投资者对两者上周四稍晚公布的2012年企业财报表示失望。

鞍钢 表现出众，攀升12.5%，此前该公司称，预计在第一季扭亏为盈。摩根大通分析师将鞍钢H股评级由“中性”上调至“加码”，称该公司成本削减措施令人惊喜，并将目标价上调逾40%。(完)
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