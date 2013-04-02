香港股市：恒指收高0.3%，中资银行股下滑

中资银行股遭遇重创，周一公布的中国3月官方采购经理指数(PMI)触及11个月高位50.9，但低于路透预估的52.0。

民生银行 和中信银行 进一步受挫，因投资者对两者上周四稍晚公布的2012年企业财报表示失望。