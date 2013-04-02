更新版 -金属期市：伦铜触及七个月低点，受中美制造业数据打压

(更新第三段与最后一段的报价以及第六段的涨幅，并新增文末表格)

路透新加坡4月2日 - - 铜价周二下跌超过1%，至逾七个月最低位，此前美国和中国的制造业数据显示，两国的经济增长动能下降。

周一公布的数据显示，美国制造业扩张步伐逊于预期，中国制造业活动也未显示增长步伐强劲复苏。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 触及每吨7,440美元的日低，为8月21日以来最低位。0702GMT时，铜价下跌约1%，报7,466.25美元。

复活节假期过后，LME周二恢复交易。

上海期交所交投最活络的7月期铜 收高0.8%，至每吨54,480元人民币币，周一曾触及逾九个月低点。

伦铜和沪铜今年迄今均下跌了5%以上.

“中国的制造业数据有点让人失望，美国数据也不理想，”瑞银新加坡分行的分析师Dominic Schnider说。

“那有点让人头痛，尤其在铜供应充裕的情况下。”

上月，强劲的国内需求提振了中国工厂的活动，但美国制造业在2月快速扩张后却意外碰到障碍，因新订单放缓而走弱。

中国占全球精炼铜需求的40%，美国约占10%。

与此同时，LME和上海期交所的铜库存已增至近十年高位，最大铜产国智利的产量却还在继续增加。

智利2月的铜产量较上年同期增长2.8%至420,207吨，受矿石品级提高和产量上升影响。

铝价跌破每吨1,900美元，至五个月低点。交易商指出，鉴于市场愈发看空金属价格，且库存高企，铝价很有可能进一步下跌。

LME三个月期铝 跌至日低每吨1,893美元，为10月30日以来最低位。上海期铝 周一触及四年低点每吨14,575元人民币。

0702GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7466.25 -73.75 -0.98 -5.84

上海期铜 54480 440 +0.81 -5.55

COMEX期铜 337.25 -0.20 -0.06 -7.67

LME期铝 1894.00 -10.00 -0.53 -8.55

上海期铝 14660 70 +0.48 -4.46

LME期锌 1890.75 -6.25 -0.33 -8.37

上海期锌 14760 -785 -5.05 -5.05

LME期镍 16563.00 -97.00 -0.58 -3.45

LME期铅 2094.50 -17.50 -0.83 -10.49

上海期铅 14475.00 60.00 +0.42 -5.08

LME期锡 22925.00 -305.00 -1.31 -2.03

LME/上海套利价差^-335

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨。

上海合约为交投最活跃的月份。(完)

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