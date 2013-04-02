中国债市：3月债券托管量增4,704亿元,银行增持创一年来新高--中债登

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
* 3月中债登债券托管量新增4,704亿元，至24.46万亿元
* 商业银行3月增持规模创一年来新高，为3,428亿元
* 基金公司当月减持57亿元，为近一年来首次减持
路透上海4月2日 - 中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示，3月末债券托管量余额为24.46万亿元人民币，当月增加4,704亿元；其中债券投资主力--商业银行当月增持规模为3,428亿元，创去年2月以来新高。
而自去年二季度以来经常担纲增持主力的基金公司，3月则净减持增持债券，总额56.66亿元，为近一年来首现。
此外，信用社、保险机构和券商3月托管量均有不同幅度的增加；具体债券方面，不包括托管在上海清算所的短融和超短融，当月增量前三位的券种分别为政策性银行债、企业债和中期票据，其中企业债和中票合计净增逾2,100亿元，超过了政策性银行债1,966亿元的增量。
以下为3月末按投资者分类的债券托管量(单位均为亿元人民币):
2013年3月末 当月增减 当年累计
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商业银行 161,455.17 3,428.26 3,813.38
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基金公司 24,574.23 -56.66 930.41
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保险机构 22,594.42 274.65 497.17
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证券公司 1,679.45 99.76 89.64
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以下为3月末主要债券品种的托管量(单位均为亿元人民币):
2013年3月末 当月增减 当年累计
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政府债券 80,711.54 245.23 -24.39
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央行票据 13,439.72 0.00 0.00
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政策性金融债 81,461.73 1,966.00 2,879.40
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政府支持机构债 1,090.00 0.00 0.00
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政府支持债券 2,500.00 0.00 0.00
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商业银行债 13,044.60 350.00 392.00
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非银行金融机构债 373.00 -15.00 0.00
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企业债券 25,121.42 1,109.00 2,109.18
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短期融资券 0.00 0.00 0.00
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中期票据 26,615.30 1,049.60 1,693.30
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集合票据 131.53 -0.46 -13.49
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资产支持证券 49.59 0.00 -26.70
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外国债券 40.00 0.00 0.00
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合计 244,578.42 4,704.37 7,009.31
以下为3月末债券的主要发行和交易情况(单位亿元人民币):
2013年3月 2013年累计 2012年全年
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债券发行量
其中:本币债 5,280.30 12,746.97 58,640.44
美元债 -- -- --
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现券交割量
(银行间) 76,133.22 192,484.03 708,413.22
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回购交割量 143,376.91 392,930.69 1,475,955.50
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债券兑付量 1,401.63 4,881.08 32,770.55
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中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市,其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场,交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种.
目前银行间市场多数券种由中央国债登记结算公司托管,2011年下半年短期融资券和超短期融资券(SCP)转由上海清算所托管.(完) (整理 边竞; 审校 李宏薇/曾祥进)
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路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。