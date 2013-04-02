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亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 17:24 BJT

中国债市：3月债券托管量增4,704亿元,银行增持创一年来新高--中债登

* 3月中债登债券托管量新增4,704亿元，至24.46万亿元

* 商业银行3月增持规模创一年来新高，为3,428亿元

* 基金公司当月减持57亿元，为近一年来首次减持

路透上海4月2日 - 中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示，3月末债券托管量余额为24.46万亿元人民币，当月增加4,704亿元；其中债券投资主力--商业银行当月增持规模为3,428亿元，创去年2月以来新高。

而自去年二季度以来经常担纲增持主力的基金公司，3月则净减持增持债券，总额56.66亿元，为近一年来首现。

此外，信用社、保险机构和券商3月托管量均有不同幅度的增加；具体债券方面，不包括托管在上海清算所的短融和超短融，当月增量前三位的券种分别为政策性银行债、企业债和中期票据，其中企业债和中票合计净增逾2,100亿元，超过了政策性银行债1,966亿元的增量。

以下为3月末按投资者分类的债券托管量(单位均为亿元人民币):

2013年3月末 当月增减 当年累计

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商业银行 161,455.17 3,428.26 3,813.38

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基金公司 24,574.23 -56.66 930.41

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保险机构 22,594.42 274.65 497.17

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证券公司 1,679.45 99.76 89.64

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以下为3月末主要债券品种的托管量(单位均为亿元人民币):

2013年3月末 当月增减 当年累计

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政府债券 80,711.54 245.23 -24.39

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央行票据 13,439.72 0.00 0.00

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政策性金融债 81,461.73 1,966.00 2,879.40

----------------------------------------------------

政府支持机构债 1,090.00 0.00 0.00

----------------------------------------------------

政府支持债券 2,500.00 0.00 0.00

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商业银行债 13,044.60 350.00 392.00

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非银行金融机构债 373.00 -15.00 0.00

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企业债券 25,121.42 1,109.00 2,109.18

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短期融资券 0.00 0.00 0.00

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中期票据 26,615.30 1,049.60 1,693.30

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集合票据 131.53 -0.46 -13.49

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资产支持证券 49.59 0.00 -26.70

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外国债券 40.00 0.00 0.00

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合计 244,578.42 4,704.37 7,009.31

以下为3月末债券的主要发行和交易情况(单位亿元人民币):

2013年3月 2013年累计 2012年全年

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债券发行量

其中:本币债 5,280.30 12,746.97 58,640.44

美元债 -- -- --

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现券交割量

(银行间) 76,133.22 192,484.03 708,413.22

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回购交割量 143,376.91 392,930.69 1,475,955.50

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债券兑付量 1,401.63 4,881.08 32,770.55

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中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市,其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场,交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种.

目前银行间市场多数券种由中央国债登记结算公司托管,2011年下半年短期融资券和超短期融资券(SCP)转由上海清算所托管.(完) (整理 边竞; 审校 李宏薇/曾祥进)
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