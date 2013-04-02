台湾经济：行政院核定4月起调升劳工每月基本工资1.42%

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透台北4月2日 - 台湾行政院劳工委员会周二表示，行政院已核定自4月1日起调升劳工每月基本工资，由18,780台币调整至19,047台币，调幅1.42%，估计170万劳工受惠。
劳委会表示，将尽速办理基本工资调整公告事宜。
劳委会称，去年9月底行政院核定基本工资调整案时对核定基本工资调升有特殊意见，例如应视台湾连续二季GDP(国内生产总值)成长超过3%或连续二月失业率低于4%等，再行调升。而行政院基于去年第四季GDP增幅为3.72%、且主计总处预估今年首季GDP可达3%以上，因此同意劳委会先前的建议，调升劳工每月基本工资。
劳委会估计，本次基本工资调升约有170万劳工受惠，有助于带动总体薪资的成长。
台湾主计总处先前公布，2月经季节调整后失业率为4.16%，较上月的4.20%走低。
台湾官方2月间曾预估，今年台湾经济成长率为3.59%，通膨率则估为1.37%。 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。