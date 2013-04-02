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亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 16:29 BJT

台湾经济：行政院核定4月起调升劳工每月基本工资1.42%

路透台北4月2日 - 台湾行政院劳工委员会周二表示，行政院已核定自4月1日起调升劳工每月基本工资，由18,780台币调整至19,047台币，调幅1.42%，估计170万劳工受惠。

劳委会表示，将尽速办理基本工资调整公告事宜。

劳委会称，去年9月底行政院核定基本工资调整案时对核定基本工资调升有特殊意见，例如应视台湾连续二季GDP(国内生产总值)成长超过3%或连续二月失业率低于4%等，再行调升。而行政院基于去年第四季GDP增幅为3.72%、且主计总处预估今年首季GDP可达3%以上，因此同意劳委会先前的建议，调升劳工每月基本工资。

劳委会估计，本次基本工资调升约有170万劳工受惠，有助于带动总体薪资的成长。

台湾主计总处先前公布，2月经季节调整后失业率为4.16%，较上月的4.20%走低。

台湾官方2月间曾预估，今年台湾经济成长率为3.59%，通膨率则估为1.37%。 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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