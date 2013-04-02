欧洲汇市：英镑持稳，但若英国制造业PMI数据不佳则面临下滑风险

标题新闻：加拿大3月房屋开工年率为25.37万户，2月修正为21.43万户--CMHC
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“PMI数据很重要。但市场期望很差，所以数据必须非常糟才能明显影响英镑，”德国商业银行外汇分析师Peter Kinsella称。
英镑兑美元 持平报1.5230美元。分析师指出，英镑可能在1.5150附近获得一些支撑，但将不易升越1.5250，因市场仍倾向逢高出脱英镑。
分析师预估3月PMI将升至48.5，但仍低于荣枯分水岭50。
“今天的英国PMI将是英镑的主要数据焦点。欧元区制造业PMI走弱，暗示英国制造业PMI持续疲软，”RBC分析师报告指出。
0830GMT的消费者信贷和抵押贷款数据也将提供英国经济表现的相关线索。
欧元兑英镑 持平报0.8435英镑。(完)
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