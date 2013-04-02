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亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 17:21 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收盘突破6.20关口再创新高，市场预期升值步伐加快

* 中间价与即期收盘均刷新历史高位
    * 收盘最终洞穿6.20整数关口
    * 基本面向好，人民币走强或为化解资本流入压力
    * 4月中美敏感时刻亦助推人民币走高

 (新增收盘报价和评论)
    路透北京4月2日 - 人民币兑美元即期 周二收盘升破6.20元整数关口，再创
历史收盘新高，并为连续第三日上涨。市场人士称，今日交易模式跟以往有很大不同，除了
中间价开高幅度之大超出市场预料，且尾盘未出现疑似央行出手购汇，相反中资大行一度出
手增加结汇力量，市场因此预期央行或有意加快人民币升值步伐。
    
    受中间价创新高及国际美元疲势带动，人民币即期跳空出场，并突破6.20整数关卡。交
易员认为，人民币近期不断创新高，与4月这个时点亦有关联。美国财政部行将发布汇率报
告，美国国务卿克里本月中旬即将访华，这些情况亦扮演了人民币近期升值的动力。而中国
经济基本面向好的预期，汇率一再冲高或为化解近期逐渐加大的资本流入压力。
    
    “今天美元/人民币中间价走得很低，盘面又往下砸了很多，...接着看几天中间价就会
更明确央行的意图了，现在中间价是我们猜测央行意图的唯一渠道。”上海一外资行交易员
称。
     
    今天人民币中间价报6.2586元，较去年5月2日所创的前高6.2670元高出84个点子；人民
币开盘随即攀升至纪录高位，盘中一度强于离岸市场CNH价格水平，使购汇稍显活跃。
    
    北京一股份行交易员说：“对中国经济基本面向好的心理预期，加上国际市场美元波动
幅度较大，是今天人民币走高的一个重要因素。”
            
    上海某行交易员称，可能考虑到近期资金净流入压力还是比较大，人民币汇率会继续向
上走。“资金要看在哪里有更高的回报率，美国还一般，欧洲肯定不行，从投资角度也就中
国固定资产、城投债这一块收益在世界来说也是比较高的，还比较稳定。”
    
    但该交易员也认为，美元指数走强的时候中间价也应顺势多走弱一些。现在中间价要么
动得不多，要么走强，后期若出现预期反转，资金外流时(贬值)压力可能会比较大。这可能
是考虑到人民币国际化，监管层觉得还是保持阶段性升值更好，对外国持有人民币比较有吸
引力。 
    
    中国证券报周二引述中国社科院学部委员余永定表示，美国非常规扩张性货币政策，可
能造成美元不断贬值，将资金驱赶到回报率较高的地区和国家，中国面临外资可能比较大规
模流入的情况。 
 
    
     以下为今日在岸市场人民币兑美元          收盘价、中间价          ，
 以及离岸市场人民币的主要报价：    
                                                                       
 在岸市场人民币兑美元                     今日         上日      升贬
             即期成交价格               6.1986        6.2080    0.15%
                   中间价               6.2586        6.2674    0.14%
                                                                   
           日内相对于中间价最大波幅  0.96% (上限±1    日高      日低
                                           %)                  
                 日内波动幅度(pips)        90         6.1986    6.2076
             2013年来即期升贬值幅度      0.51%                         
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CFX      1,005                     
                                 S>                            
                                                                   
 离岸人民币市场,北京时间16:42             今日         上日        
              1年期NDF                 6.2868/05      6.2945       
                      CNH即期          6.1960/80      6.2018       
          
    东京汇市方面，日圆兑美元周二升至一个月高点，此前公布的美国制造业数据较预期疲
软，促使投资人抛售美元。但日圆进一步涨势可能受限，因投资人正观望着日本央行4月3-4
日政策会议的决议。 
    
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。（完)

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 (发稿 李航/李文科; 审校 李然/张喜良)
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