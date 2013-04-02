中国债市：现券走势偏强，经济复苏忧虑及资金稳定预期助买需释放

路透北京4月2日 - 中国银行间债市周二现券走势偏强。市场人士认为，国内经济复苏力道较为疲弱的忧虑难以消散，此外虽然月初准备金补缴临近，但宽资金现状下机构对流动性短期预期仍较为稳定。受此提振，现券买盘需求不断释放。

尽管本周央行公开市场连续第七周净回笼资金，但对市场流动性影响比较有限。业内人士并提到，今年来人民币升值压力不减，市场预计外汇占款或持续高位，周二人民币兑美元中间价和即期 双双创出历史新高，一定程度支撑这一预期。

“自从8号文(指银监会理财投资新规)出来之后，利率债市场就松动了，可能还是资金太多了，之前僵持是大家对后期流动性不是很看好；但从目前情况来看，季末还是比较平稳的过来了，清明后的准备金补缴问题应该也不大。”北京一券商分析师称。

中国银行间资金市场周二主要质押式回购加权利率窄幅波动。交易人士表示，清明假期归来虽然将遇到准备金补缴，市场或有一些波动，但机构心态比较稳定，预期七天资金成本可能有所走低。

“今日人民币兑美元的中间价创下历史新高，大家会想这样的话外汇占款会不会再上来，人民币的结汇需求可能提升。”上海一券商交易员并提到。

今天人民币中间价报6.2586元，较去年5月2日所创的前高6.2670元高出84个点子；人民币即期收盘亦创出6.1986元的历史新高纪录。

凭借正回购操作，中国央行公开市场连续七周净回笼，其中本周规模减少逾半至250亿元人民币。业内人士指出，目前来看，公开市场正/逆回购的交替进行，已经基本可以满足央行对流动性在量和价格方面的调控目标。年内虽要充分考虑通胀压力，但经济弱复苏情况下对货币政策的支撑需求，亦令市场对近期政策发生明显变化预期不强。

剩余期限约2.8328年的固息国债130004券最新成交收益率 在3.01%，上日末笔为3.06%。剩余期限约9.8958年的固息国债130005券最新成交收益率 在3.50%，上日末笔为3.52%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

------------------------------

今日 2.0238 3.4195

上日 1.9966 3.4117

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 2.8880/2.8300 国债参考率报价 2.7652/2.7205 金融债参考率报价 3.3870/3.3200 (完)