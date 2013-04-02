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亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 17:06 BJT

路透基点：佳通轮胎2.25亿美元融资案已获得数家银行的参贷承诺

路透香港4月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士表示，佳通轮胎2.25亿美元四年半期融资案已经获得数家银行的参贷承诺。

该案预计将在下周初敲定。

一如此前报导，德意志银行为独家牵头行兼簿记行，平均贷款年限为约三年，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码325个基点。

银行业者获邀以三个层级参贷。核贷3,000万美元或以上者可以取得383个基点的综合收益及牵头行(MLA)头衔，其中先付费用为175个基点；核贷2,000万至2,900万美元者可以取得375个基点的综合收益及主办行头衔，其中先付费用为150个基点；核贷1,000万至1,900万美元者可以取得367个基点的综合收益及安排行头衔，其中先付费用为125个基点。

这笔贷款的担保品为佳通轮胎一买家的应收帐款。

贷款所取得资金，将作为供借款人于2011年8月敲定的2.25亿美元三年半期贷款再融资之用，该笔贷款的平均年限为约两年，综合收益为约400个基点，贷款利率为较LIBOR加码325个基点。

于新加坡登记注册的佳通轮胎在中国五个地方建有七个生产轮胎的工厂。(完)

(编译 高琦 审校 孙茉莉)
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