路透基点：佳通轮胎2.25亿美元融资案已获得数家银行的参贷承诺

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透香港4月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士表示，佳通轮胎2.25亿美元四年半期融资案已经获得数家银行的参贷承诺。
该案预计将在下周初敲定。
一如此前报导，德意志银行为独家牵头行兼簿记行，平均贷款年限为约三年，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码325个基点。
银行业者获邀以三个层级参贷。核贷3,000万美元或以上者可以取得383个基点的综合收益及牵头行(MLA)头衔，其中先付费用为175个基点；核贷2,000万至2,900万美元者可以取得375个基点的综合收益及主办行头衔，其中先付费用为150个基点；核贷1,000万至1,900万美元者可以取得367个基点的综合收益及安排行头衔，其中先付费用为125个基点。
这笔贷款的担保品为佳通轮胎一买家的应收帐款。
贷款所取得资金，将作为供借款人于2011年8月敲定的2.25亿美元三年半期贷款再融资之用，该笔贷款的平均年限为约两年，综合收益为约400个基点，贷款利率为较LIBOR加码325个基点。
于新加坡登记注册的佳通轮胎在中国五个地方建有七个生产轮胎的工厂。(完)
(编译 高琦 审校 孙茉莉)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。