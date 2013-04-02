《中国新债预测》两年固息国债收益率预测均值2.99%，低于二级

* 招标品种：中国财政部两年期固息国债

* 金额：260亿元人民币

* 招标时间：周三(3日)9:30-10:30

* 受访人数：7位（银行、券商）

* 预测区间：2.95%-3.05%

* 预测均值：2.99%（按各家机构预测值平均）

路透上海4月2日 - 中国财政部周三将招标发行两年期固息国债。路透调查显示，今日招标的国开行浮息债结果远低于预期，一级重现火爆行情，二级在流动性和基本面支撑下亦呈向暖态势，预计明日国债定位仍将低于二级。

不过交易员也指出，两年非关键期限，且距离上次发行两年期国债已时隔三年，两年品种的流动性相对其他短期国债略差，明日结果或许不会如今日国开行新债偏离二级那么多。

“早上国开招的结果很低，现在二级的氛围也比较火，明天需求不会差的。”北京一大型券商分析员称。

上海一商业银行交易员则指出，在上周银监会出台理财产品新规后，市场氛围已经开始转暖，到周一制造业PMI公布后，市场预期较前期发生了转变，蛰伏已久的交易盘开始涌出，“(明天国债和农发行新债)应该都不错。”他称。

不过北京一大型商业银行交易员称，两年这个品种比较尴尬，发行量又小，没啥流动性，“(明天结果)太低就不要了。”他称。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示,两年期品种最新收益率为3.0257%；二级市场上剩余期限约2.07年的股息国债120007最新加权均价对应收益率 为3.0244%，午后成交价对应收益率基本落在2.98%-3.01%的区间。

明日招标的的新债为财政部今年第六期记账式附息国债，按年付息，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。