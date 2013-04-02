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亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 17:52 BJT

《中国企业债发行日程表》--4月2日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:    

发债主体   拟发规模   期限        年利率      主体评级      发行时间     主承销商
         (亿元人民币) (年)
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*建发房产       5      7          6.15%         AA-        4/3-4/10    兴业证券
                 （第3-7年每年末偿还20%本金/厦门建发股份有限公司提供担保）    
=================================================================================== 
楚雄州开发     20      7          6.60%         AA-        3/29-4/7    国泰君安证券
投资公司               (第3-7年每年末偿还20%本金/自有股权质押提供担保)==========================
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杭州运河综合   10      7          6.00%         AA         4/2-4/9     国信证券
保护开发建设集团        （第3-7年每年末偿还20%本金）                
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新乡投资集团    9      7   簿记区间5.70%-6.70%  AA         推迟发行    中信建投证券
                        （第3-7年末每年偿还20%本金）   
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
=======================================================================================
 无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:  
    
发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
            (亿元人民币)  (年)
===================================================================================
 无
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注:*表示新增.(完)

 (整理 康熙泽；审校 丁淑琴)
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