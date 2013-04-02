《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月2日

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透北京4月2日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:44时,1港元=0.7985人民币HK DCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 万科 11.20 15.03 0.93 深物业 6.43 5.26 1.53 南玻 7.34 5.77 1.59 深康佳 3.26 2.59 1.58 ST中华 4.19 1.56 3.36 ST中冠 8.49 3.84 2.77 深深宝 8.18 6.80 1.51 深华发 6.19 3.35 2.31 深赤湾 13.49 12.85 1.31 招商地产 25.55 25.27 1.27 特力 6.29 3.81 2.07 飞亚达 6.82 6.21 1.38 一致药业 34.73 31.93 1.36 深深房 3.64 2.84 1.61 ST盛润 8.38 5.24 2.00 深南电 4.21 2.66 1.98 深纺织 7.54 5.22 1.81 方大集团 4.64 2.73 2.13 深国商 17.81 11.02 2.02 深赛格 4.15 2.66 1.95 宝石 11.80 7.54 1.96 小天鹅 10.30 8.91 1.45 粤高速 3.08 2.75 1.40 晨鸣纸业 3.90 3.37 1.45 ST珠江 3.50 2.29 1.91 丽珠 42.21 38.48 1.37 美菱电器 4.19 3.93 1.34 大冷股份 7.92 5.94 1.67 粤电力 5.53 4.98 1.39 佛山照明 5.95 5.17 1.44 江铃汽车 15.63 19.00 1.03 沙隆达 8.00 4.22 2.37 苏常柴 8.19 4.67 2.20 威孚高科 37.97 28.93 1.64 古井贡酒 25.20 20.15 1.57 ST东海 4.37 3.26 1.68 长安汽车 9.60 7.57 1.59 京东方 2.48 1.88 1.65 鲁泰 7.66 7.55 1.27 本钢板材 3.36 2.74 1.54 张裕 35.81 32.07 1.40 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (发稿 尹嫄婷；审校 张喜良)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。