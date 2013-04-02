重温稿-《中国新债预测》两年固息国债收益率预测均值2.99%，低于二级

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
* 招标品种：中国财政部两年期固息国债
* 金额：260亿元人民币
* 招标时间：周三(3日)9:30-10:30
* 受访人数：7位（银行、券商）
* 预测区间：2.95%-3.05%
* 预测均值：2.99%（按各家机构预测值平均）
路透上海4月2日 - 中国财政部周三将招标发行两年期固息国债。路透调查显示，今日招标的国开行浮息债结果远低于预期，一级重现火爆行情，二级在流动性和基本面支撑下亦呈向暖态势，预计明日国债定位仍将低于二级。
不过交易员也指出，两年非关键期限，且距离上次发行两年期国债已时隔三年，两年品种的流动性相对其他短期国债略差，明日结果或许不会如今日国开行新债偏离二级那么多。
“早上国开招的结果很低，现在二级的氛围也比较火，明天需求不会差的。”北京一大型券商分析员称。
上海一商业银行交易员则指出，在上周银监会出台理财产品新规后，市场氛围已经开始转暖，到周一制造业PMI公布后，市场预期较前期发生了转变，蛰伏已久的交易盘开始涌出，“(明天国债和农发行新债)应该都不错。”他称。
不过北京一大型商业银行交易员称，两年这个品种比较尴尬，发行量又小，没啥流动性，“(明天结果)太低就不要了。”他称。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示,两年期品种最新收益率为3.0257%；二级市场上剩余期限约2.07年的股息国债120007最新加权均价对应收益率 为3.0244%，午后成交价对应收益率基本落在2.98%-3.01%的区间。
明日招标的的新债为财政部今年第六期记账式附息国债，按年付息，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。
该期债竞争性招标时间为4月3日，4月7日开始计息，4月7日至4月8日进行分销，4月10日起上市交易。(完) (发稿 丁淑琴; 审校 曾祥进)
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路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。