《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--4月2日

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透北京4月2日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:52时,1港 元=0.79851人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示,A股相对H股的最新加权平均溢价为3.74%,高于上 交易日收盘的2.32%. 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.06 5.37 0.95 建设银行 4.64 6.33 0.92 中国银行 2.93 3.57 1.03 农业银行 2.69 3.65 0.92 招商银行 12.56 16.08 0.98 中信银行 4.48 4.38 1.28 交通银行 4.71 5.78 1.02 民生银行 9.63 9.48 1.27 中国人寿 17.16 20.10 1.07 中国平安 40.53 59.80 0.85 中国太保 18.27 25.40 0.90 中信证券 12.29 16.50 0.93 新华人寿 22.29 26.55 1.05 海通证券 10.25 10.46 1.23 华能国际 6.79 8.37 1.02 大唐发电 4.40 3.50 1.57 华电国际 4.35 3.80 1.43 中煤能源 7.08 6.81 1.30 中国神华 21.70 28.20 0.96 中国石油 8.73 10.28 1.06 兖州煤业 17.06 10.26 2.08 中国石化 7.25 9.11 1.00 上海石化 6.07 3.22 2.36 中海油服 16.61 16.50 1.26 仪征化纤 6.18 1.97 3.93 中国铝业 4.06 2.97 1.71 江西铜业 21.86 16.80 1.63 洛阳钼业 8.93 3.38 3.31 紫金矿业 3.42 2.56 1.67 马钢股份 1.92 2.06 1.17 鞍钢股份 3.45 4.78 0.90 重庆钢铁 2.91 1.21 3.01 海螺水泥 17.96 25.70 0.88 洛阳玻璃 5.24 1.66 3.95 北人股份 6.80 2.62 3.25 中联重科 8.20 8.43 1.22 金隅股份 7.00 6.19 1.42 中国国航 5.46 6.76 1.01 东方航空 3.17 3.46 1.15 南方航空 3.65 4.34 1.05 中国远洋 3.48 3.52 1.24 中海集运 2.36 2.04 1.45 中集集团 12.65 12.76 1.24 中海发展 4.33 3.62 1.50 宁沪高速 5.36 7.76 0.87 深高速 3.26 2.88 1.42 成渝高速 3.18 2.47 1.61 皖通高速 3.98 4.20 1.19 广深铁路 2.98 3.69 1.01 中国南车 3.99 5.35 0.93 中国交建 5.01 7.17 0.88 中国铁建 4.95 6.97 0.89 中国中铁 2.77 3.78 0.92 长城汽车 31.37 26.30 1.49 比亚迪 21.70 24.30 1.12 广汽集团 5.68 6.35 1.12 青岛啤酒 37.59 49.35 0.95 广州药业 31.77 25.95 1.53 新华制药 5.14 2.21 2.91 海信科龙 7.46 3.47 2.69 南京熊猫 6.83 2.59 3.30 晨鸣纸业 3.90 2.70 1.81 上海医药 12.64 17.10 0.93 中兴通讯 11.24 12.74 1.10 东方电气 12.95 12.24 1.32 潍柴动力 20.86 25.10 1.04 东北电气 2.89 1.07 3.38 广船国际 11.43 6.51 2.20 经纬纺机 9.75 5.24 2.33 昆明机床 5.46 2.13 3.21 一拖股份 9.54 6.27 1.91 北辰实业 2.99 1.80 2.08 创业环保 9.00 2.92 3.86 中国中冶 2.05 1.56 1.65 金风科技 5.57 4.35 1.60 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>。(完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (发稿 尹嫄婷 审校 曾祥进)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。