台湾汇市：台币收盘回吐涨幅，跟随韩元受地缘政治因素打压

* 北韩重启核反应堆拖累韩元 * 台币在静淡交投中随韩元吐回多数涨幅 * 明日本周最后交易日料于29.800-29.900集中交投 路透台北4月2日 - 台币兑美元 周二以微升0.8分作收。北韩(朝鲜)官方通讯社 周二称将重启所有核子设备的消息打乱韩元 步调，令本因美国制造业数据疲软而 走升的台币也吐回多数升幅。尽管北韩地缘政治风险高涨，但交易员认为台币将视韩元反应 幅度跟进，暂时仍看大区间来回。 汇银人士指出，台币盘中交易量能依旧低迷，少量外资午盘前因美元疲软及人民币CNY =CFXS创2005年汇改来新高而站在美元卖方，令台币稍早趋升；但午后北韩消息及油款的美 元买盘令盘面反转，出口商则乐见台币重新触及29.88的偏低水准而进场。由于盘面消息交 错，交易员料明日本地长假前的最后交易日或落在29.800-29.900间交投。 “局势比较纷乱，我们认为台币还是比较区间。”一外资银行交易员说。 不计央行开盘及尾盘作价，今日台币集中交投区落在29.835-29.880，上日则在29.870- 29.890。 朝鲜官方通讯社朝中社周二称，朝鲜将重启所有核子设备，包括已关闭的宁边核反应堆 。 该消息打压韩元在临近收盘跌至平盘水准下方。 交易员亦指出，北韩令区域国家感到紧张，但同一天人民币强烈升值则〞颇耐人寻味〞 ，具有稳定市场的影响力，不致让亚币一面倒偏弱。此外，外资连续三天买超台股，尽管力 道仍待观察，但也有让台币止跌回稳的暂时效果。 台湾股市 今日收盘微升0.18%报7,913.18点，外资及陆资在台股买超35.45亿台 币，为连续第三日买超；累计金额为99.89亿。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，今天盘初避险基金及寿险的避险美元 卖盘为台币提供支撑，但稍晚也受到北韩消息的影响而反转趋势。交易员并指出，由于台湾 周末长假在即，明日本周最后交易日料NDF有回补美元空头的压力，对台币稍稍不利。美元/ 台币一个月期 盘末报价约在29.840，与上日盘末报29.845相去不远。 坡元和马币(林吉特)周二上涨，投资者回补空头仓位，因美元疲弱且人民币持坚。韩元 下跌，因朝鲜称将重启核反应堆。 本周重要数据及事件包括周三日本央行货币会议(至周四)、英国央行货币会议(至周四) 、美国抵押贷款指数；周四欧洲央行管委会会议，将公布利率声明及周五美国非农就业数据 、英国央行公布金融政策委员会会议纪录。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.920 29.928 29.832-29.928 29.928 5.56 4.41 元太外汇经纪公司 29.872 29.879 29.835-29.885 29.885 2.83 2.32 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.035/-0.025 -0.025/-0.015 美元/台币六个月期 -0.195/-0.175 -0.180/-0.155 (完)