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亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 17:27 BJT

韩国央行：3月多数委员投票维持利率不变，因经济在缓慢复苏--会议记录

路透首尔4月2日 - 据周二公布的会议记录，多数韩国央行货币政策委员会委员在3月投票维持利率不变，这是该行连续第五个月保持利率不变，因他们看到经济确实在复苏，尽管速度缓慢。

会议记录显示，在3月14日的会议上，七名货币政策委员中有六人投票维持政策利率 在2.75%不变，仅有一人投票赞同降息。

一位委员表示，“考虑到当前国内和海外经济状况，可以认为全球和国内经济复苏料将延续2月的模式，尽管速度缓慢。”

韩国央行并没有给出发言者的姓名。

尽管央行没有明确给出近期政策走向，但债券市场利率显示，投资者一致预计央行最早在4月11日的下次会议上降息。

在下次会议上，韩国央行也将修正今年经济增长预估，目前预计为增长2.8%。许多分析师表示，除了降息之外，央行料大幅下修增长预估。(完)

(编译 田建华; 审校 李春喜)
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