韩国央行：3月多数委员投票维持利率不变，因经济在缓慢复苏--会议记录

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透首尔4月2日 - 据周二公布的会议记录，多数韩国央行货币政策委员会委员在3月投票维持利率不变，这是该行连续第五个月保持利率不变，因他们看到经济确实在复苏，尽管速度缓慢。
会议记录显示，在3月14日的会议上，七名货币政策委员中有六人投票维持政策利率 在2.75%不变，仅有一人投票赞同降息。
一位委员表示，“考虑到当前国内和海外经济状况，可以认为全球和国内经济复苏料将延续2月的模式，尽管速度缓慢。”
韩国央行并没有给出发言者的姓名。
尽管央行没有明确给出近期政策走向，但债券市场利率显示，投资者一致预计央行最早在4月11日的下次会议上降息。
在下次会议上，韩国央行也将修正今年经济增长预估，目前预计为增长2.8%。许多分析师表示，除了降息之外，央行料大幅下修增长预估。(完)
(编译 田建华; 审校 李春喜)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。