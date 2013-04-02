中港股市：恒指小幅收高，沪综指续创逾三个月收盘新低

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
“PMI数据低于预期，让一些本来还想等等看一季度数据的人失去了信心。”华泰证券分析师周林指出，目前来看，中国经济弱复苏已基本成定局，政策面亦不太明朗，大盘短期内反弹动能不足。
中国宏观经济先行指标--3月官方制造业采购经理人指数(PMI) 小幅反弹至50.9，为去年4月以来最高，且是连续第六个月处在荣枯线50上方；但远逊于路透调查预估中值52.0。
周林并表示，从过往经验来看，年线很少成为大盘的重要支撑位，每次跌破都比较轻松，因此不宜对年线位置期望过高。
**中资地产股表现佳**
中资地产股为一大亮点，延续近期涨势，此前上证报报导指出，央行将不会统一调整二套房贷，根据各地调控目标分别制定。
中资银行股遭遇重创，周一公布的中国3月官方采购经理指数(PMI)触及11个月高位50.9，但低于路透预估的52.0。
民生银行 和中信银行 进一步受挫，因投资者对两者上周四稍晚公布的2012年企业财报表示失望。
鞍钢 表现出众，攀升12.5%，此前该公司称，预计在第一季扭亏为盈。摩根大通分析师将鞍钢H股评级由“中性”上调至“加码”，称该公司成本削减措施令人惊喜，并将目标价上调逾40%。(完)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。