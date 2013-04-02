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亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 17:49 BJT

中港股市：恒指小幅收高，沪综指续创逾三个月收盘新低

“PMI数据低于预期，让一些本来还想等等看一季度数据的人失去了信心。”华泰证券分析师周林指出，目前来看，中国经济弱复苏已基本成定局，政策面亦不太明朗，大盘短期内反弹动能不足。

中国宏观经济先行指标--3月官方制造业采购经理人指数(PMI) 小幅反弹至50.9，为去年4月以来最高，且是连续第六个月处在荣枯线50上方；但远逊于路透调查预估中值52.0。

周林并表示，从过往经验来看，年线很少成为大盘的重要支撑位，每次跌破都比较轻松，因此不宜对年线位置期望过高。

**中资地产股表现佳**

中资地产股为一大亮点，延续近期涨势，此前上证报报导指出，央行将不会统一调整二套房贷，根据各地调控目标分别制定。

中资银行股遭遇重创，周一公布的中国3月官方采购经理指数(PMI)触及11个月高位50.9，但低于路透预估的52.0。

民生银行 和中信银行 进一步受挫，因投资者对两者上周四稍晚公布的2012年企业财报表示失望。

鞍钢 表现出众，攀升12.5%，此前该公司称，预计在第一季扭亏为盈。摩根大通分析师将鞍钢H股评级由“中性”上调至“加码”，称该公司成本削减措施令人惊喜，并将目标价上调逾40%。(完)
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