中国金融：要对金融创新加强监管，防“影子银行”隐藏放大风险--银监会主席

路透北京4月2日 - 中国银监会主席尚福林日前表示，要对金融创新加强监管，确保金融创新不会引发系统性、区域性金融风险；要防止“影子银行”隐藏和放大风险，防止风险藏匿转移和相互传染。

他在最新出版的《求是》杂志上发表署名文章称，金融创新要坚守风险底线。要深刻吸取本轮国际金融危机的教训，防止结构过于复杂、关联度过高、杠杆倍数过大和高度不透明的金融创新，严防通过金融创新脱实向虚、自我循环和虚假繁荣。

“要对金融创新加强监管，及时甄别各类创新的真实动机，杜绝监管套利，防止‘影子银行’隐藏和放大风险。对银证、银基、银保、银信等合作类业务和各类代理业务，要明确界定合作各方的风险防控责任，建立风险‘防火墙’和风险代偿机制，防止风险藏匿转移和相互传染。”文章称。

中国银监会稍早发布针对银行理财业务的“8号文”，引起A股大盘虽银行股暴跌，多只银行股跌幅惨重。该文旨在规范银行理财产品投资非标准化债权资产的规模，理财资金投资非标准化债权资产的余额在任何时点均以理财产品余额的35%与商业银行上一年度审计报告披露总资产的4%之间孰低者为上限。

“要避免为考核而创新，为响应号召而创新，为创新而创新，对投机性强、结构复杂、透明度低的金融创新从严控制，严禁银行业金融机构及其员工通过所谓的创新直接或者变相违规参与非法集资和民间高利贷活动。”文章强调。

尚福林认为，在银行方面，要强化“卖者有责”意识，鼓励按照简单、实用、透明原则创新金融产品和服务，按照充分揭示风险、充分披露信息、充分调查客户风险承受度的原则将合适的金融产品和服务销售给合适的客户，避免因为信息不对称误导金融消费者，并切实履行好有关金融产品和服务的风险管理责任。

在金融消费者方面，要培养“买者自负”的良好风险责任文化，推动客户购买自己充分理解的新产品新服务，完全了解购买金融产品应承担的风险责任，并自主自愿按照合同约定履行责任、承担风险，依法合规维护合法权益。

他在文章中并称，当前，银行业同质化竞争、粗放式发展仍是影响转方式的突出问题。银行业要结合自身资源禀赋制定特色化经营、差异化竞争的中长期发展战略，创新利差管理和中间业务成本管理模式，协调创新信贷业务和非信贷业务促进均衡发展，提升集约化经营和服务水平。

同时，协同创新利差业务、费差业务和价差业务，逐步解决业务结构单一、服务附加值低、风险集中度高等问题。要适应利率市场化改革要求，创新存贷款及相关业务品种，如及时推进扩大信贷、租赁资产证券化试点范围，逐步改善存贷款结构和质量。