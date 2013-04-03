《台湾重要政经日程》--4月3日

===================今日重要政经消息=====================
4/3(三)
--12:00 财政部标售五年期公债101/2R期公债，金额400亿台币，10日发行。
--12:30 央行标售364天期存单，金额1,000亿台币。
--16:10 央行公布3月底外汇存底，2月底为4,040.8亿美元。
--16:30 公平会针对壹传媒出售事件召开记者会。
==================近期重要政经消息======================
4/4-4/5 (四-五)
--儿童节/民族扫墓节，金融市场休市二日。
4/8(一)
--08:30 主计总处公布3月消费者物价指数(CPI)年增率，2月年增2.97%。
--16:00 财政部公布3月进出口数据，上月出口金额年减15.8%。
--14:00 仲量联行举行记者会。
--16:20 央行公布3月国际金融业务分行(OBU)人民币相关数据。
4/10(三)
--13:30 台积电 公布3月营收。
--14:00 联电 公布3月营收。
4/22(一)
-- 8:30 主计处公布台湾3月经季调失业率，2月经季调失业率为4.16%。
--16:00 经济部公布3月外销订单，2月年衰退14.5%。
4/23(二)
--16:00 经济部公布3月工业生产，2月较上年同期衰退11.45%。
--财政部标售102/3R期公债，金额300亿台币，26日发行。
--财政部标售102-4期国库券，天期91天期，金额300亿台币，24日发行。
4/25(四)
--16:10 央行公布3月货币总计数M2年增率，2月年增3.53%。
4/30(二)
--财政部标售财102-5期国库券，天期28天期，金额150亿台币，5月2日发行。
5/15(三)
--财政部标售102/5R期公债，金额350亿台币，20日发行。
5/20(一)
--16:10 央行公布第一季经常帐，去年第四季为顺差159.6亿美元。
6/12(三)
--端午节休市一日
6/25(二)
--财政部标售102/6R期公债，金额350亿台币，28日发行。
9/14(六)
--弹性放假补行上班一日
9/19-9/20
--中秋节放假及隔日调整放假，金融市场休市
10/10(四)
--国庆日休市一日 (完)
(记者 林妙容; 审校 林高丽)