中国新债：财政部下周三起发行至多500亿元电子储蓄国债，期限三年和五年

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透上海4月2日 - 中国财政部周二公告称，将从下周三(10日)起发行总额至多500亿元人民币电子式储蓄国债，期限包括三年和五年期，发行期为4月10日-4月19日。
刊登在财政部网站的公告显示,上述两期国债为今年第一期和第二期储蓄国债，按年付息。其中第一期期限三年，票面年利率5%，最大发行额300亿元；第二期期限五年，票面年利率5.41%，最大发行额200亿元。
公告称，从2013年4月10日开始计算，投资者持有两期国债不满6个月提前兑取不计付利息，满6个月不满24个月按发行利率计息并扣除180天利息，满24个月不满36个月按发行利率计息并扣除90天利息；持有第二期满36个月不满60个月按发行利率计息并扣除60天利息。
储蓄国债(电子式)是财政部面向个人投资者发行的,以电子方式记录债权的一种不可上市流通的人民币债券.(完) 更多详情,请点选中国财政部网站(here) (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。