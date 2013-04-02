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亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 17:50 BJT

中国新债：财政部下周三起发行至多500亿元电子储蓄国债，期限三年和五年

路透上海4月2日 - 中国财政部周二公告称，将从下周三(10日)起发行总额至多500亿元人民币电子式储蓄国债，期限包括三年和五年期，发行期为4月10日-4月19日。

刊登在财政部网站的公告显示,上述两期国债为今年第一期和第二期储蓄国债，按年付息。其中第一期期限三年，票面年利率5%，最大发行额300亿元；第二期期限五年，票面年利率5.41%，最大发行额200亿元。

公告称，从2013年4月10日开始计算，投资者持有两期国债不满6个月提前兑取不计付利息，满6个月不满24个月按发行利率计息并扣除180天利息，满24个月不满36个月按发行利率计息并扣除90天利息；持有第二期满36个月不满60个月按发行利率计息并扣除60天利息。

储蓄国债(电子式)是财政部面向个人投资者发行的,以电子方式记录债权的一种不可上市流通的人民币债券.(完) 更多详情,请点选中国财政部网站(here) (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)
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