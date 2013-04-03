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货币新闻 | 2013年 4月 3日 星期三 10:41 BJT

新债招标：中国两年期国债利率2.92%，远低于预期--业内人士

路透上海4月3日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早招标发行的260亿元人民币两年期固息国债，中标利率为2.92%，远低于此前2.99%的市场预测均值。

业内人士并透露，该期债边际中标利率为2.95%，投标倍数为2.18倍。

今日招标新债为财政部今年第六期记账式附息国债，按年付息，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。

该期债4月7日开始计息，4月7日至4月8日进行分销，4月10日起上市交易。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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