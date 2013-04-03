重温稿-台湾货币市场：短率游走低位，央行料多加冲销但无助消化游资

* 预料央行冲销力道稍大

* 无助消化多余游资

* 短率仍在低位

记者 高洁如

路透台北4月2日 - 台湾银行间短率周二依旧在区间低位游走。尽管央行预料将多加冲销市场资金，但银行间需求不振，市场游资仍多，让短率持续在低位游走。

大型银行资金调度人员表示，今日存单到期量不到1,000亿台币，预料央行将多加发行三种天期存单，以平衡每日存单到期金额。只不过，他们也表示，这并无助于提振资金需求，银行间的游资仍然很多，使用效率不彰。

一位公股银行资金调度人士称，“今天钱还是很多，昨天跟我借的人大部分今天都还我了！”

另外一家公股银行资金调度主管则说，央行上午的短天期资金冲销力道平平，与近期无异，不少银行只能被动等待央行收受极少比例的隔夜资金，全市场的资金还是很多。

“我看明天的364天期存单，利率应该会比上次下一点！”前述银行资金调度人员表示。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，同上日；今日区间在0.295-0.400%，上日在0.295-0.410%；一周拆款利率在0.388-0.44%，同上日。

**短票利率躺平低位**

票券商指出，由于本周仅工作三个交易日，每日短票票量较上周每日平均量要高一些。不过银行的买气还不算差，短票利率大致成交在区间低位。

票券商也表示，由于银行间对于短票利率若低于0.70%的水位显露抗拒，预料票券商短期之内不会再压低短票的利率，除非超短天期的短票有降至0.7%以下的利率以外，短票利率不至于跌破0.7%的铁板。

30天短票利率大致持平在区间低位，主要在0.70%，与上日情况大致相似。

台湾央行今日共发行1,177亿台币存单，存单发行余额增343亿。

本周存单到期总额为6,986亿台币，本周余日存单到期情况为：周三2,800.6亿台币。周三也是本提存期最后一个交易日。周四和周五则因假期放假二日，4月提存期首个交易日是4月8日。

拆款中心资料 显示，周二超额准备为402亿台币；累计超额准备为3,433亿台币，加计前期1%的超额准备为4,601亿台币。

**公债与公司债附买回利率持平**

台湾公债与公司债附买回(RP)利率区间周二持稳既有区间。交易人士表示，月初资金情势偏向宽松，然大部分客户对利率仍有所坚持，加上清明节连假在即，令RP利率主要交投表现持平。

证券交易商指出，整体市场资金宽裕，银行、投信端皆积极承作RP，但券源缺乏，多以到期续作为主，公司债及公债RP利率主要交投仍持平在既有区间。

“大家对利率还是很坚持! ”一券商交易员说。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.68-0.70%，少数成交在0.67%，同于上日；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.78-0.80%，少数成交在0.77%，同于上日。