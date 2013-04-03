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货币新闻 | 2013年 4月 3日 星期三 11:07 BJT

新债招标：中国农发行五年固息债利率3.82%，低于预期--业内人士

路透上海4月3日 - 业内人士周三透露，中国农业发展银行稍早招标的五年期固息债，中标利率为3.82%，低于此前3.87%的利率预测均值。

业内人士并透露，该期债首场投标倍数为1.93倍。

稍早招标的财政部两年期固息国债，中标利率为2.92%，亦远低于此前2.99%的市场预测均值。

今日招标新债为农发行今年第六期金融债，招标量为不超过150亿元人民币。首场招标结束后，发行人有权追加发行总量不超过100亿元的当期债券。该期债缴款日为4月9日，上市日为4月15日。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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