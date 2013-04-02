版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 18:05 BJT

台湾债市：102/2R期五年增额公债中，银行业卖超10.5亿台币

路透台北4月2日 - 台湾柜台买卖中心周二公布，债券等殖成交系统中，五年增额公债1
02/2R 交易资料如下：（单位：亿台币）

       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业       24.50       35.00      -10.50
     票券业        0.50        0.00       +0.50
     证券业       20.50       10.50      +10.00
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐