欧元债市：德债期货跌至日低，脱离上周触及的四个月高点

路透伦敦4月2日 - 德国公债期货周四跌至日低，脱离上周所创下的近四个月高点，因股市扩大涨幅，且投资人趁机了结避险仓位的获利。

“整个塞浦路斯事件似乎已经告一段落。所有的消息都很大程度已经反映在价格上，因此有些短线操作资金锁定了一些获利，”一名交易商表示。

德债期货 触及145.12的低位，日内下跌37个跳动点，稍早一度升至145.63的高点。(完)

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