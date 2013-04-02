欧元债市：德债期货跌至日低，脱离上周触及的四个月高点

欧洲已公布经济指标--2017/4/10
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透伦敦4月2日 - 德国公债期货周四跌至日低，脱离上周所创下的近四个月高点，因股市扩大涨幅，且投资人趁机了结避险仓位的获利。
“整个塞浦路斯事件似乎已经告一段落。所有的消息都很大程度已经反映在价格上，因此有些短线操作资金锁定了一些获利，”一名交易商表示。
德债期货 触及145.12的低位，日内下跌37个跳动点，稍早一度升至145.63的高点。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张明钧; 审校 隋芬)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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